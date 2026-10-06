José Andrés risponde a Óscar Puente: “Menos X e mejor transporte público”

José Andrés, celebre chef e fondatore di World Central Kitchen, ha risposto con durezza al ministro spagnolo degli Trasporti, Óscar Puente, dopo che quest’ultimo lo aveva chiamato “cuñado” per le sue critiche alle politiche del governo sulla vivienda. Il confronto, acceso e pubblico, si è sviluppato principalmente su due temi: la mancanza di offerta abitativa e la scarsa efficienza dei trasporti pubblici. Andrés ha sottolineato che il problema principale non è la mancanza di decreti, ma la carenza di case, e ha sostenuto che la soluzione passi per un aumento della costruzione.

Politica e trasporti: due fronti diversi

Il chef ha posto l’accento sul fatto che il ministro, pur avendo il ruolo di gestire i trasporti, non ha fatto nulla per migliorarne l’efficienza. Andrés ha citato l’esperienza in Ucrania, dove i treni funzionavano con puntualità anche durante la guerra, come esempio di come i trasporti pubblici potrebbero essere migliorati in Spagna. Ha anche denunciato i problemi delle connessioni ferroviarie nel Campo de Gibraltar e la scarsa manutenzione delle strade. “Menos X e mejor transporte público” ha concluso, indicando che il ministro non deve occuparsi solo di politiche abbandonate, ma anche di garantire un servizio di trasporti efficiente.

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Un confronto che va oltre le parole

Le critiche di Andrés hanno suscitato una reazione diretta da parte di Puente, che lo ha chiamato “cuñado” e lo ha accusato di aver creato un “ridículo histórico”. Tuttavia, Andrés ha rifiutato di prendere la critica come un attacco personale, sottolineando che la priorità è la gestione delle politiche da parte del ministro. “Lo importante è che usted es el ministro” ha detto, mettendo in luce la responsabilità istituzionale del governo. Il confronto, seppur acceso, rimane un dibattito pubblico che mette in luce le tensioni tra politica e servizi essenziali.

Il dibattito sulla vivienda, che ha visto Andrés criticare le misure attuali come insufficienti, si è trasformato in un confronto tra due figure pubbliche con ruoli diversi: un chef che si occupa di alimentazione e un ministro che si occupa di trasporti. Andrés ha sottolineato che il problema non è solo la mancanza di case, ma anche la mancanza di una politica efficace per risolverlo. La sua risposta, seppur diretta, ha messo in luce la necessità di un approccio più concreto e meno teorico da parte delle istituzioni.

Il confronto tra Andrés e Puente rappresenta un esempio di come le critiche pubbliche possano diventare un mezzo per richiamare l’attenzione su temi importanti. Sebbene il dibattito sia stato acceso, non ha portato a una soluzione immediata, ma ha aperto un dibattito su come migliorare i servizi pubblici in un Paese che continua a fare i conti con criticità economiche e sociali.