Mancini rilancia l’Italia: 4 vittorie e un’anima ritrovata

Roberto Mancini, dopo aver detto: “Italia, ho sbagliato e mi farò perdonare”, sta mantenendo la parola. Dopo 10 giorni di lavoro e 4 partite, il ct ha ribaltato il mondo azzurro, portando la squadra da un infausto ko con il Belgio a vittorie decisive in Turchia e Parigi, con un gioco e un’anima ritrovati. L’Italia, che si era persa in un buco nero, ora è seconda nel girone di Nations League e si prepara a importanti sfide in novembre. Mancini, per la seconda volta nella sua vita, si è insediato ufficialmente sulla panchina della Nazionale, con l’obiettivo di rialzare la testa e ritrovare la passione dei tifosi.

Un’Italia con l’anima

Il bilancio delle prime 4 gare del Mancini II mostra un’Italia diversa, con un gioco e una personalità nuovi. Il ct ha dato una ragione di vita alla squadra, che non è più un ectoplasma. La promessa di Mancini, fatta dopo la sconfitta con il Belgio, è stata mantenuta: “Quando perdi la donna che più ami, hai sbagliato e non conta ciò che di buono hai fatto prima”. La squadra, con un mix di esperienza e talenti, ha trovato un equilibrio che permette di giocare bene e di vincere. La prova più significativa è stata la vittoria in Turchia, dove Mancini ha lanciato 7 debuttanti, tra cui Scamacca, che ha segnato il secondo gol in azzurro dopo tre anni.

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La squadra ha trovato un nuovo spirito, con giocatori come Calafiori che ha segnato la sua prima rete in Nazionale proprio nella sua Bologna. Il ct ha anche fatto tesoro dell’esperienza di Silvio Baldini, che aveva lanciato 15 debuttanti in due sole partite. Questo approccio ha permesso di creare una squadra più dinamica e competitiva. La prova più recente, il 3-1 in Turchia, ha dimostrato come la squadra possa prendere campo e regolare i turchi alla distanza.

Debuttanti e talenti in campo

Il successo di Mancini si basa anche sullo sfruttamento dei talenti emergenti. Giocatori come Vergara, Doumbia, Bastoni, Romano e Pio Esposito hanno dato un contributo significativo, con Esposito che ha firmato il settimo gol in 13 presenze. Il ct ha visto una Nazionale comprensibilmente meno fluida nella fase iniziale, eppure capace di prendere progressivamente campo regolando i turchi alla distanza. La squadra, con un mix di esperienza e freschezza, ha trovato un equilibrio che permette di giocare bene e di vincere.

La squadra ha trovato un nuovo equilibrio, con un gioco che si evolve e una personalità che si rafforza. Mancini, con la sua leadership e la sua capacità di motivare, ha dato una nuova direzione alla squadra. La sfida più importante arriverà in novembre, con gli scontri contro la Francia e il Belgio, due avversari di alto livello. Per il momento, però, l’Italia sembra aver trovato un nuovo spirito, con i tifosi che iniziano a intravedere la luce in fondo al tunnel.

La stagione è appena iniziata, ma i primi bagliori di un’Italia rilanciata sono visibili. Mancini, con la sua promessa e la sua azione, ha dato un nuovo inizio alla squadra, che ora si prepara a nuove sfide. La strada è lunga, ma il cammino sembra essere iniziato. L’Italia, con un’anima ritrovata, ha un futuro promettente, sebbene molti tifosi non l’abbiano accolto con petali di rose. Però, come dice Mancini, il lavoro è appena iniziato e la squadra ha la possibilità di fare molto.