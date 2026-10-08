Strickland sfida la UFC: “Voglio un milione per combattere”

Sean Strickland, campione di peso medio della UFC, ha lanciato una sfida diretta alla promotora, minacciando di non rinnovare il contratto se non gli sarà pagato il milione di dollari per combattere. L’attaccante ha espresso la sua frustrazione per il salario attuale, che si aggira intorno ai 400.000 dollari per incontro, con un bonus aggiuntivo di 400.000 dollari in caso di vittoria.

Strickland ha dichiarato che, se la UFC non accetterà il suo aumento, considererà l’opzione di combattere contro Jake Paul. L’idea di un incontro tra un campione di MMA e un influencer di fama mondiale ha suscitato interesse nel settore.

Pubblicità

La tensione tra campione e promotora

La situazione si è scatenata dopo l’annuncio dell’evento UFC 335, dove Strickland avrebbe dovuto difendere il suo titolo contro Nassourdine Imavov. Tuttavia, non è riuscito a raggiungere un accordo economico con la UFC. Imavov, a sua volta, ha offerto di versare 500.000 dollari dal suo fondo personale se Strickland lo sconfiggerà in gennaio.

Imavov ha scritto: “Se non accetti, allora hai paura. Te manejaré afuera.” La situazione sembra essere in crescita, con la possibilità di un evento unico e inedito che potrebbe coinvolgere personaggi di diversi ambiti.

Khamzat Chimaev, l’ultimo avversario di Strickland, ha anche espresso il suo sostegno, offrendo un milione di dollari per un incontro. “Strickland, ti pago un milione. Inviami la posizione e combattiamo, non importa fuori o dentro la gabbia”, ha scritto su X. La situazione sembra essere in crescita, con la possibilità di un evento unico e inedito che potrebbe coinvolgere personaggi di diversi ambiti.

La UFC, pur essendo una delle più importanti promotori di MMA al mondo, si trova ad affrontare una situazione inedita. Strickland, pur non essendo una superstrella, ha dimostrato di essere un campione di grande prestigio, con vittorie contro nomi di alto livello come Israel Adesanya e Khamzat Chimaev. La sua richiesta di un aumento di stipendio non sembra essere una richiesta irragionevole, ma una richiesta che la UFC non ha ancora accolto.

La tensione tra il campione e la promotora si fa sempre più forte, con dichiarazioni che sfiorano il limite del confronto diretto. Strickland, noto per la sua franchezza, ha usato parole forti e chiare, mettendo in chiaro la sua posizione. La sua richiesta di un milione di dollari potrebbe rappresentare un cambiamento di rotta per il settore, aprendo la porta a nuove opportunità e sfide. La situazione è in evoluzione, e la prossima mossa potrebbe essere decisiva. Se Strickland riuscirà a ottenere il suo aumento, potrebbe aprire la strada a nuove opportunità per i campioni. Se no, potrebbe portare a un confronto esterno, con conseguenze non solo per lui, ma per l’intero settore. La UFC, in ogni caso, dovrà fare i conti con una situazione inedita, che potrebbe cambiare il volto del MMA.

La sua richiesta di un milione di dollari potrebbe rappresentare un cambiamento di rotta per il settore, aprendo la porta a nuove opportunità e sfide. La UFC, però, non sembra disposta a cedere, e la situazione potrebbe portare a un confronto che potrebbe coinvolgere anche personaggi esterni al mondo del MMA. La sua richiesta di un milione di dollari potrebbe rappresentare un cambiamento di rotta per il settore, aprendo la porta a nuove opportunità e sfide. La UFC, però, non sembra disposta a cedere, e la situazione potrebbe portare a un confronto che potrebbe coinvolgere anche personaggi esterni al mondo del MMA.