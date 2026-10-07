Aday Mara impressiona in NBA con un debutto perfetto con i Thunder

Aday Mara, il pívot spagnolo alto 2,21 metri con un’altezza al volo di 2,97 metri, ha impressionato nel suo primo match in NBA con i Oklahoma City Thunder. Il giocatore, numero 12 del Draft 2026, ha debuttato nella pretemporada giocando 18 minuti come titolare nella sconfitta per 110-116 contro i New Orleans Pelicans. Mara ha segnato 12 punti (5/5 da campo e 2/2 da liberi), recuperato 9 rimbalzi, effettuato 3 assist e 3 tappe, diventando il miglior rimbalzista e il secondo miglior punteggio del team allenato da Mark Daigneault.

Un inizio promettente in NBA

Il debutto di Aday Mara è stato caratterizzato da una precisione eccezionale e da una presenza fisica notevole. Il giocatore, che ha registrato un 100% di successo nei tiri da campo, ha dimostrato una capacità di controllo del gioco e una capacità di rimbalzo che ha attirato l’attenzione dei suoi compagni di squadra. Con 9 rimbalzi e 3 assist, Mara ha contribuito in modo significativo alla squadra, nonostante la sconfitta. Il suo record di altezza al volo di 2,97 metri ha reso evidente la sua capacità di dominare nello spazio e di creare opportunità per i compagni.

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Un team senza i suoi stelle

Nel match contro i Pelicans, i Thunder hanno visto giocare solo alcuni dei loro giocatori più importanti, tra cui Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Jalen Williams. Questo ha dato a Aday Mara l’opportunità di mostrare le sue qualità in un ambiente meno competitivo. Nonostante l’assenza di alcuni dei migliori giocatori della squadra, Mara ha comunque dato un contributo sostanziale, confermando la sua capacità di adattarsi al livello NBA.

Al contrario, i Pelicans hanno visto giocare alcuni dei loro migliori giocatori, tra cui Bennedict Mathurin, Jeremiah Fears, Trey Murphy III e Zion Williamson. Questi ultimi hanno segnato rispettivamente 13, 12, 11 e 11 punti, contribuendo al successo della squadra. Nonostante la sconfitta, i Thunder hanno mostrato una buona capacità di reazione, con diversi giocatori che hanno segnato doppia cifra, tra cui Bennett Stirtz (15 punti), Jared McCain (12 punti), Ajay Mitchell (11 punti), Josh Dix (11 punti) e Brooks Barnhizer (12 punti).

Il debutto di Aday Mara rappresenta un passo importante nella sua carriera. Con una performance solida e una presenza fisica notevole, il giocatore ha dimostrato di essere in grado di competere al livello NBA. Il suo futuro con i Thunder dipenderà da come si svilupperà la sua capacità di adattarsi al ritmo del campionato. Per ora, però, Aday Mara ha dato un’ottima impressione, confermando il potenziale che lo ha portato a essere scelto al 12° posto nel Draft 2026.

Il pívot spagnolo, che ha un’altezza al volo di 2,97 metri, ha dimostrato una capacità di rimbalzo e di controllo del gioco notevole. Il suo 100% di successo nei tiri da campo ha reso evidente la sua precisione e la sua capacità di contribuire al team. Con 9 rimbalzi e 3 assist, Mara ha dato un contributo significativo alla squadra, nonostante la sconfitta. Il suo debutto ha suscitato interesse tra i compagni di squadra e i tifosi, che hanno apprezzato la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi al livello NBA.