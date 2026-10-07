Una donna rimase tre giorni con il corpo del marito per mancanza di risorse in Ourense

Una donna di circa 60 anni ha trascorso tre giorni con il corpo del marito a casa propria a Ourense, in Spagna, a causa della mancanza di risorse economiche e di un’assicurazione funeraria. L’uomo, un ex militare, è deceduto venerdì scorso, ma la donna non ha potuto disporre dei fondi necessari per il funerale. La situazione è stata scoperta dai vicini, che hanno avvertito i servizi di emergenza, portando così a un intervento delle forze dell’ordine e dei servizi funebri.

Una situazione di estrema vulnerabilità

La donna viveva con il marito in una situazione di estrema vulnerabilità, senza alcun supporto economico né assicurazione funeraria. I vicini, preoccupati per l’assenza della coppia durante il fine settimana, hanno iniziato a preoccuparsi e hanno portato acqua ai cani che la coppia aveva in casa. Dopo aver tentato di contattare la donna, è stata finalmente raggiunta e ha spiegato di trovarsi all’interno della casa con il corpo del marito, senza sapere come procedere. La donna non aveva risorse per affrontare la situazione. Il marito era morto da giorni, ma lei non aveva mezzi per disporre del funerale. La sua condizione ha suscitato preoccupazione tra i vicini, che hanno ritenuto che fosse in una situazione di estrema desprotezione.

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Intervento dei servizi di emergenza

Una volta avvisati, i vicini hanno chiamato il 112, il numero di emergenza spagnolo, per segnalare la situazione. Sono intervenuti agenti di polizia locale, membri della Guardia Civil e i servizi funebri per prendersi cura della situazione. L’ambulanza aveva già certificato il decesso, ma il corpo era rimasto all’interno della casa, mentre la donna era rimasta con lui senza sapere come procedere.

La mancanza di supporto ha portato a una situazione drammatica. I vicini hanno espresso preoccupazione per la mancanza di supporto sufficiente per la donna, che viveva in una situazione di estrema desprotezione. Hanno anche chiesto una maggiore coordinazione tra i servizi sociali e sanitari, nonché un controllo più attento delle persone in situazioni di vulnerabilità, soprattutto in contesti rurali dove alcuni casi possono rimanere inosservati. Questo episodio ha nuovamente messo in luce le difficoltà delle persone in situazioni di povertà o con pochi mezzi, che vivono in zone remote e non sempre ricevono l’assistenza necessaria. La donna, purtroppo, non ha potuto affrontare la situazione in modo autonomo, e la sua storia ha suscitato empatia e preoccupazione tra i residenti locali.

La mancanza di risorse economiche e di supporto sociale ha portato a una situazione drammatica, che ha richiesto l’intervento di enti pubblici per risolvere un problema che, purtroppo, non è raro in contesti di povertà estrema. La donna, purtroppo, non ha potuto fare nulla per il marito, e la sua storia rimane un esempio di come la mancanza di supporto possa portare a situazioni estremamente difficili.