Michael Douglas smentisce supposta adicione al sesso: “Non so se mi sono messo con tante donne”

Michael Douglas, 82 anni, ha smentito in modo categorico le voci di una presunta adicione al sesso, riferite negli anni Novanta. L’attore, noto per il ruolo di “Instinto base”, ha parlato in modo diretto durante la promozione del suo libro di memorie, “One Helluva Ride”, in un’intervista al quotidiano britannico The Times. “Non so se mi sono messo con tante donne”, ha detto, sottolineando che la storia era una invenzione dei media. L’attore ha anche bollato come “curioso” l’interesse britannico per i temi sessuali.

Relazioni sentimentali e scelte personali

Michael Douglas ha condiviso dettagli interessanti sulle sue relazioni sentimentali, tra cui il suo inizio con la moglie attuale, Catherine Zeta-Jones. Ha rivelato che, quando ha iniziato a vedersi con lei, era in relazione con altre cinque donne in città diverse. Tuttavia, dopo che Zeta-Jones ha richiesto una relazione esclusiva, Douglas ha interrotto immediatamente quelle relazioni. “Ella mi disse che, se volevamo continuare, voleva una relazione monogama. Così, la stessa sera ho chiamato alcune donne con cui uscivo e lì si è concluso”, ha raccontato.

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Ha chiarito che il suo ricovero in una clinica di riabilitazione nel 1992 non era legato a una adicione sessuale, ma a motivi diversi. L’attore ha sottolineato che era un “prodotto sano degli anni Sessanta”, senza alcun problema di tipo sessuale. Inoltre, ha attribuito l’origine del mito a un editor di un tabloide britannico, che ha inventato la storia. “A un editor di un tabloide britannico si è occorso questa storia, di cui, grazie, oggi parliamo a miei 82 anni”, ha commentato.

Dettagli su relazioni passate

Nonostante le sue dichiarazioni, Douglas ha rivelato anche dettagli su relazioni passate, tra cui una con l’attrice Kathleen Turner, sua compagna di lavoro nella famosa pellicola “Tras el corazón verde”. Ha condiviso queste informazioni come parte del suo libro di memorie, che ha reso pubblico durante la promozione. L’attore ha anche sottolineato che, nonostante le voci, non ha mai visto la sua vita sentimentale come un problema, ma come una parte normale della sua storia personale. Ha sottolineato che non ha mai visto la sua vita sentimentale come un problema, ma come una parte normale della sua storia personale. Con queste parole, Michael Douglas ha concluso il suo discorso, smentendo definitivamente le accuse di adicione sessuale e rafforzando la sua immagine come un uomo che ha vissuto le sue relazioni con onestà e trasparenza.

Michael Douglas smentisce adicione sessuale

Relazioni sentimentali con Catherine Zeta-Jones

Origine del mito attribuita a un tabloide britannico