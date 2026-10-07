La Fiscalía chiede l’assoluzione di Begoña Gómez

La Fiscalía ha chiesto l’assoluzione di Begoña Gómez, moglie del presidente del governo, per i reati di malversazione e tráfico di influenze. Secondo l’organismo, i fatti investigati non costituiscono un reato, e quindi non esistono motivi per procedere a un processo. L’azione giudiziaria, avviata nel 2024 dopo una denuncia di Manos Limpias, ha suscitato un dibattito politico e giudiziario intenso. La richiesta di assoluzione arriva dopo che il giudice Juan Carlos Peinado ha aperto un processo orale contro Begoña Gómez e la sua consulente, Cristina Álvarez.

Un caso che ha segnato la legislatura

Il procedimento contro Begoña Gómez si è trasformato in uno dei temi più rilevanti della legislatura. La sua posizione come co-direttrice di una cattedra all’Università Complutense di Madrid e le attività della sua consulente, finanziata con fondi pubblici, sono state al centro delle indagini. Nonostante le contestazioni del governo e della sua cerchia, la Fiscalía ha mantenuto la posizione iniziale, sostenendo che non ci sono elementi sufficienti per un reato. La richiesta di assoluzione rappresenta un sostegno per la difesa di Begoña Gómez e di Cristina Álvarez, che è stata anche accusata di malversazione. La posizione del Ministerio Público, come indicato nel documento di conclusioni, conferma che non ci sono elementi sufficienti per un reato. La richiesta di assoluzione per Begoña Gómez e per la sua consulente è un passo chiave nel processo, che continuerà a suscitare interesse politico e mediatico. La difesa sostiene che non ci sono prove di abuso o favoritismo.

Pubblicità

La decisione della Fiscalía ha spostato l’attenzione verso la futura vista orale.

La decisione della Fiscalía ha spostato l’attenzione verso la futura vista orale, dove un giudice popolare dovrà decidere se i fatti investigati hanno una rilevanza penale. La richiesta di assoluzione, formulata per entrambe le imputate, rappresenta un sostegno per la strategia di difesa. Il dibattito continua a coinvolgere diversi attori, tra cui il governo, l’opposizione e i media, che seguono con attenzione l’evolversi del processo.

Un processo in sospeso

La situazione rimane in sospeso, con la prossima fase del processo che potrebbe determinare il destino di Begoña Gómez e di Cristina Álvarez. La Fiscalía, pur mantenendo la sua posizione, ha riconosciuto la complessità del caso e la necessità di un giudizio imparziale. Il dibattito continua a coinvolgere diversi attori, tra cui il governo, l’opposizione e i media, che seguono con attenzione l’evolversi del processo.

La Fiscalía ha riconosciuto la complessità del caso e la necessità di un giudizio imparziale.

La Fiscalía ha riconosciuto la complessità del caso e la necessità di un giudizio imparziale. La richiesta di assoluzione, formulata per entrambe le imputate, rappresenta un passo chiave nel processo, che continuerà a suscitare interesse politico e mediatico. La difesa sostiene che non ci sono prove di abuso o favoritismo.

La Fiscalía ha chiesto l’assoluzione di Begoña Gómez per mancanza di reati.

Il processo è iniziato nel 2024 e ha suscitato dibattito politico e giudiziario.

La richiesta di assoluzione è un sostegno per la difesa di Begoña Gómez e di Cristina Álvarez.