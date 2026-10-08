Abdul Hussein, il prossimo avversario di Hecher Sosa nella UFC

Il prossimo match di Hecher Sosa nella UFC si terrà il 28 novembre a Abu Dhabi, contro Abdul Hussein, un talento finlandese in forte ascesa nel peso gallo. Il confronto, annunciato ufficialmente, segna un passo importante per entrambi i combattenti, che si affronteranno in un contesto di alta tensione e attesa. Hussein, nato a Beirut in Libano, proviene da una famiglia di rifugiati palestini emigrati in Finlandia quando era ancora bambino. La sua carriera nel mondo delle MMA ha visto prestazioni eccezionali, con un record di 16 vittorie e 2 sconfitte, ottenute principalmente per finalizzazione, tra cui cinque K.O. e nove sumissioni.

Un talento in crescita con un background unico

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Abdul Hussein ha iniziato a interessarsi alle MMA nel 2014, ispirato da Demetrious Johnson e dal programma “The Ultimate Fighter”. Dopo una decina di anni di formazione, ha deciso di saltare il passo verso la UFC nel 2026. Il suo debutto nella compagnia è stato di grande impatto: ha sconfitto un veterano come Cody Gibson per sumissioni al terzo round, dimostrando una combinazione di potenza e abilità nel grappling. Il suo background di rifugiato lo ha reso un atleta con una forte motivazione e una mentalità combattiva unica.

La strategia di Hecher Sosa contro un avversario completo

Hecher Sosa, con un record di 15 vittorie e 1 sconfitta, dovrà affrontare un avversario difficile e completo. La chiave per la vittoria, come sottolineato dagli esperti, passerà per il striking, dove Sosa è considerato in vantaggio rispetto a Hussein. Tuttavia, il finlandese ha dimostrato di essere un avversario incómodo, in grado di adattarsi a qualsiasi situazione. Il suo debutto contro Lacerda ha mostrato una capacità di resistenza e di adattamento, fattori che potrebbero influenzare il corso del match.