Mikel Merino: “Sono sempre stato bravo a segnare di primo tempo, ma questa volta ho segnato di più”

Due gol, una battuta e un’esperienza di campo

Mikel Merino ha commentato i due gol segnati contro la Croazia, rivelando come la sua abilità di segnare di primo tempo sia diventata oggetto di battute da parte dei compagni. “Ha habido alguna broma que otra, porque un compañero siempre me dice que solo meto de primer toque e por fin meto uno de más de un toque”, ha detto il giocatore del Arsenal. La sua capacità di arrivare al gol, anche da posizioni non tradizionali, è diventata un punto di forza.

Un ruolo di suplente, un impatto di gol

Merino ha parlato del suo ruolo di suplente, riconoscendo la difficoltà di generare un impatto con i gol. “Es muy complicado salir al partido y generar un impacto con goles”, ha detto, ma ha sottolineato come la fortuna abbia cominciato a favorirlo. “Estoy teniendo la fortuna de que me están cayendo, estoy donde tengo que estar, lo estoy viviendo y me creo que puedo aportar al equipo”, ha aggiunto. La sua soddisfazione per i gol segnati è legata alla sua capacità di trasformare le opportunità in risultati.

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Il giocatore ha anche spiegato come il suo atteggiamento di sempre non segnare, ma di cercare di farlo, sia parte del suo approccio al gioco. “Siempre no los marco, va a llegar un día en el que no los meta y que no sea extraño”, ha detto, sottolineando che non si preoccupa delle critiche o delle battute, ma si concentra sul lavoro e sul risultato. La sua carriera, anche se non sempre in primo piano, è un esempio di come la dedizione e la passione possano portare a risultati significativi.

Merino ha spiegato come il suo ruolo in campo sia cambiato leggermente durante la partita. “Ha sido justo cuando hemos cambiado un poquito el sistema (1:23) y me han retrasado un poquito la posición a número 8, pero sigo teniendo ese instinto llegador”, ha detto. La sua capacità di adattarsi alle nuove posizioni e di sfruttare le situazioni di gioco è un elemento chiave per la sua performance. Inoltre, ha sottolineato come la sua attitudine a segnare, anche in momenti inaspettati, sia frutto di lavoro e di fiducia in se stesso.

Il giocatore ha espresso la sua gioia per essere in campo e per poter giocare con i compagni. “Estar en el campo es lo que me hace feliz, poder entrenar con mis compañeros y sentirme realizado con mi profesión”, ha detto. La sua soddisfazione per i gol segnati non è solo legata al risultato, ma anche al fatto di contribuire alla vittoria del team. La sua carriera, anche come suplente, è un’esperienza di crescita e di soddisfazione personale.

Merino ha anche spiegato il segreto dei suoi gol, sottolineando che non è solo una questione di tecnica, ma anche di ambizione. “El secreto viene siendo ese, no hay más que ambición, quererlo y quererlo y cuando te cae, estar preparado y haberlo entrenado”, ha detto. La sua capacità di rimanere concentrato e di sfruttare le situazioni di gioco è diventata un elemento chiave per la sua performance.