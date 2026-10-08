Guardiola torna al Etihad per supportare il Manchester City

Guardiola torna al Etihad per mostrare sostegno al Manchester City dopo la condanna per irregolarità finanziarie. Il tecnico spagnolo, attualmente senza squadra, sarà presente al match contro il Paris Saint-Germain, in programma la settimana prossima, per dimostrare la sua vicinanza al club. La decisione arriva dopo che il club è stato dichiarato colpevole per 115 irregolarità finanziarie, un tema che ha suscitato grande preoccupazione tra i tifosi e le autorità sportive.

Un ritorno simbolico dopo un decennio di successi

Guardiola, che ha guidato il Manchester City per dieci anni, tornerà al Etihad per la prima volta dopo la fine del suo periodo di comando. Durante il suo mandato, il club ha vinto sei Premier League e la prima Champions League nella sua storia. La sua presenza al match contro il PSG rappresenta un gesto simbolico, ma anche un chiaro messaggio di sostegno al club che ha visto crescere sotto la sua guida.

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Guardiola ha espresso il suo sostegno ai tifosi del Manchester City in un messaggio pubblicato su Twitter.

La sua presenza al match contro il PSG sarà anche un modo per rafforzare il legame con i tifosi, che hanno espresso preoccupazione per la situazione finanziaria del club. Guardiola ha anche espresso la sua convinzione che il club possa superare la crisi, affermando: “Dejadme ser claro: superaremos esto juntos.” Questa dichiarazione rafforza la sua posizione di sostegno e di fiducia nel futuro del club.

Un momento di riconciliazione con il club

La decisione di Guardiola di tornare al Etihad arriva in un momento cruciale per il club, che dovrà affrontare le conseguenze della condanna. Il tecnico ha già espresso il suo sostegno in un comunicato ufficiale pubblicato il giorno successivo alla decisione della commissione indipendente. Questo è il secondo gesto pubblico di sostegno da parte del tecnico, che ha dimostrato la sua fedeltà al club.

Guardiola ha ribadito il suo legame con il club in un’intervista, sottolineando il suo impegno nei confronti dei tifosi.

Al contempo, il club si prepara a riprendere la stagione con i giocatori che torneranno a allenarsi giovedì dopo il periodo di sosta per il calcio internazionale. Enzo Maresca, il nuovo allenatore, si presenterà ai media giovedì, due giorni prima del match contro il Liverpool. Questo momento segna un passo avanti per il club, che cerca di ricostruirsi dopo la sancione. Guardiola, pur non essendo più allenatore, rimane un simbolo di forza e determinazione per il Manchester City.