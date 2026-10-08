Alcaraz ambizioso: “Voglio vincere a Shangai e nei tornei che verranno almeno una volta”

Carlos Alcaraz, 23 anni, ha espresso la sua ambizione di vincere a Shangai e in altri tornei che si terranno nei prossimi mesi. Dopo la sua vittoria al Open 500 di Tokio, il tennista spagnolo si prepara a tornare in campo dopo un infortunio alla muñeca destra che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per quattro mesi e mezzo. Alcaraz ha dichiarato: “Voglio vincere a Shangai e nei tornei che verranno almeno una volta”.

Obiettivi futuri e calendario ricco

Dopo Shangai e il Six Kings Slam, Alcaraz ha in programma le ATP Finals di Torino e la fase finale della Copa Davis. Questi due eventi sono considerati i più importanti che mancano nel suo palmarés. Il tennista di El Palmar ha espresso la sua motivazione per affrontare questi tornei con la massima concentrazione. “Mi sento fresco mentalmente e questo è il più importante”, ha affermato. La sua freschezza, però, non è solo un risultato personale, ma anche un effetto della sua lunga pausa, che lo ha reso più concentrato e determinato.

Pubblicità

Concorrenza e favori

La mancanza di Jannik Sinner, che ha subito un infortunio, ha reso Alcaraz e la squadra spagnola favoriti per i prossimi tornei. Tuttavia, Alexander Zverev ha espresso il suo appoggio e la sua fiducia nel tennista spagnolo. Alcaraz, che ha vinto il Masters 1000 di Tokio, ambisce ora a vincere a Shangai, uno dei tre Masters 1000 che mancano nel suo palmarés, insieme a Parigi e Canada. “Voglio vincere a Shangai e nei tornei che verranno almeno una volta”, ha ripetuto con convinzione. La sua ambizione non si ferma ai prossimi eventi. Alcaraz ha anche sottolineato l’importanza di essere in condizioni ottimali per affrontare i prossimi tornei. “Voglio stare bene e vincere”, ha detto, mostrando una determinazione che lo distingue come uno dei migliori tennisti del momento.

Con la sua freschezza mentale e la sua motivazione, Alcaraz si prepara a tornare in campo con la speranza di aggiungere nuove vittorie al suo palmarés. Il suo percorso, però, non è privo di sfide. Dopo un lungo periodo di inattività, il tennista spagnolo dovrà affrontare i prossimi tornei con la massima attenzione e la giusta preparazione. La sua carriera, che ha visto un periodo di pausa per un infortunio, sembra ora in fase di ripresa. Alcaraz, con la sua determinazione e la sua passione per il tennis, si prepara a tornare in campo con la speranza di aggiungere nuove vittorie al suo palmarés.