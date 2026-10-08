NASCAR, Charlotte torna all’ovale dopo il ROVAL. Kyle Larson in testa alla Chase

La NASCAR ha deciso di tornare all’ovale a Charlotte, dopo che il road course del ROVAL ha ceduto il posto all’impianto di Concord. L’evento, che si svolgerà sul tracciato di 1 miglio e mezzo, farà parte della Chase 2026, la fase finale del campionato. Kyle Larson, leader del campionato, rimane al comando della classifica con un vantaggio di 40 punti su Denny Hamlin e 55 su Christopher Bell. La scelta di tornare all’ovale è stata fatta in seguito a una forte richiesta da parte dei tifosi, che hanno preferito il formato tradizionale rispetto al road course.

Charlotte, l’inizio della seconda parte della Chase

Charlotte rappresenta l’inizio della seconda parte della Chase, che si concluderà a novembre ad Homestead-Miami. L’evento, che si svolgerà sul tracciato di Concord, è stato scelto per il suo ruolo nella fase finale del campionato. Il percorso provvisorio all’interno dell’ovale ha regalato diverse emozioni nel corso degli anni, spesso decisivo nell’economia dei Playoffs. La gara è inserita come seconda “Elimination Race”, un elemento chiave per la classifica finale.

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Le due Toyota del Joe Gibbs Racing inseguono la Chevrolet #5 Hendrick Motorsports, con Joey Logano e Ryan Blaney rispettivamente a -71 e -80 punti. La gara di Charlotte è un’occasione per i piloti per migliorare la loro posizione nella Chase, con la finale che si terrà a novembre. La scelta di tornare all’ovale ha suscitato reazioni positive tra i tifosi, che hanno apprezzato la continuità con il passato.

Un ritorno al formato tradizionale

La NASCAR ha scelto di ripristinare l’appuntamento con l’ovale di Charlotte, un tracciato che ha ospitato la Coca-Cola 600 di maggio, vinta quest’anno da Daniel Suarez. L’impianto, noto per la sua intensità, tornerà protagonista dopo un periodo in cui il road course aveva preso il posto del tracciato. La decisione è stata presa in base alle richieste dei tifosi, che hanno preferito il formato tradizionale rispetto al road course. La gara di Charlotte è un’occasione per i piloti per migliorare la loro posizione nella Chase.

Il percorso provvisorio all’interno dell’ovale ha regalato diverse emozioni nel corso degli anni, spesso decisivo nell’economia dei Playoffs. La gara è inserita come seconda “Elimination Race”, un elemento chiave per la classifica finale. La scelta di tornare all’ovale ha suscitato reazioni positive tra i tifosi, che hanno apprezzato la continuità con il passato. La Chase 2026 si svolgerà in due parti, con Charlotte che apre la seconda fase. La finale si terrà a novembre ad Homestead-Miami, dove si deciderà il campione della stagione. Kyle Larson, leader del campionato, rimane al comando con un vantaggio di 40 punti su Denny Hamlin e 55 su Christopher Bell. La gara di Charlotte è un’occasione per i piloti per migliorare la loro posizione nella Chase, con la finale che si terrà a novembre.