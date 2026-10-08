Italia sconfitta in misura dalla Spagna nel calcio a 5 femminile, qualificazioni agli Europei

Partita equilibrata, Italia si ferma in misura

L’Italia ha subìto una sconfitta di misura contro la Spagna nel calcio a 5 femminile, nel corso delle qualificazioni agli Europei 2027. La partita, giocata il 8 ottobre 2026, si è conclusa con il punteggio di 2-1 a favore della squadra spagnola. Nonostante la sconfitta, le azzurre hanno dimostrato una buona resistenza e una capacità di tenere testa a una squadra di alto livello, che domina il continente da anni. La Spagna ha aperto il risultato al 1’03’’ grazie a un gol di Irene Córdoba, che ha sfruttato un’incertezza del portiere azzurro. L’Italia, però, ha reagito in modo solido e ha trovato il pareggio al 18’26’’ grazie a una rete di Sestari, che ha sfruttato un’incertezza del portiere spagnolo in fase di impostazione.

La reazione azzurra ha reso la partita equilibrata e combattuta.

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La Spagna ha riconquistato il vantaggio al 3’49’’ della ripresa grazie a un’azione personale di Sotelo, la capitana. L’Italia, nonostante la sconfitta, ha mantenuto un buon controllo del gioco e ha creato diverse occasioni, tra cui un’occasione di Ferrara e De Siena che non sono state sufficienti per ribaltare il risultato. Le azzurre restano a 3 punti, mentre la Spagna si porta a 6, con il primato nel girone. Il quadro è chiaro: la Spagna comanda con 6 punti, Italia a 3, Francia e Slovenia ferme a zero (le due si sfidano in serata).

La prossima sfida: Italia contro Francia per la qualificazione

L’Italia dovrà affrontare la Francia sabato 10 ottobre alle 15.00 per tentare di mantenere vive le speranze di qualificazione. Le squadre che si qualificheranno saranno le prime dei quattro gironi e le due migliori seconde. La partita contro la Francia rappresenterà un test importante per le azzurre, che dovranno dimostrare di essere pronte a competere su un livello elevato. Giova ricordare che centrano l’obiettivo le prime dei quattro gironi e le due migliori seconde, mentre le due peggiori seconde andranno allo spareggio di novembre. La resistenza azzurra ha lasciato un segno, ma la sconfitta è un campanello d’allarme.

L’Italia, nonostante la sconfitta, ha dimostrato di poter stare al passo con le migliori squadre del continente. Tuttavia, la sfida contro la Francia sarà cruciale per determinare il destino delle azzurre nel cammino verso gli Europei 2027. La squadra dovrà migliorare la sua capacità di concretizzare le opportunità e mantenere la concentrazione per tutta la durata della partita. L’occasione migliore arriva quando sul cronometro mancano 60’’: prima Ferrara, poi De Siena sul tap-in non trovano il colpo del pareggio. L’Italia non si scompone, resta ben messa in campo e a metà ripresa alza il baricentro. Tra il 9′ e il 10′ arrivano tre palle gol importanti, con i tiri di Vanelli (poi ammonita), Ferrara e Coppari, ma il muro della Roja regge.