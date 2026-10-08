Ceferin annuncia un quarto mandato e un fronte unito contro Infantino

Alexander Ceferin, presidente della UEFA, ha annunciato di candidarsi per un quarto mandato, con l’intenzione di rimanere al vertice dell’organismo europeo oltre il 2027. L’annuncio è stato reso noto durante la riunione delle 55 federazioni nazionali tenutasi a Berlín, dove il presidente ha confermato la sua decisione di presentarsi alle elezioni del 22 aprile a Astana, in Kazakistan. La decisione segue un forte sostegno unanime da parte delle federazioni e dei club, che hanno chiesto a Ceferin di riconsiderare la sua precedente decisione di non ricandidarsi.

Un mandato più e un fronte unito

Con l’approvazione dei nuovi statuti del 2024, il mandato precedente di Ceferin è stato considerato non eletto, permettendogli di presentarsi per un quarto termine. Questo ha reso possibile un ulteriore periodo di leadership, che potrebbe durare fino al 2031. Le federazioni nazionali, insieme ai club, hanno espresso un sostegno unanime per il presidente sloveno, che ha accettato la candidatura dopo aver ricevuto pressioni da parte di tutti i membri dell’organismo. La decisione rappresenta un fronte unito contro Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, che non ha ricevuto alcun sostegno da parte delle federazioni. Le federazioni hanno perso la fiducia nella direzione attuale della FIFA. Il comunicato della UEFA sottolinea che la riforma istituzionale non è sufficiente da sola, e che la FIFA necessita di un nuovo leader, una figura capace di unire le diverse regioni e di promuovere riforme significative. La mancanza di fiducia nella direzione attuale ha spinto le federazioni a cercare un candidato alternativo, che possa garantire integrità, indipendenza e sviluppo del settore.

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Un sostegno internazionale per Ceferin

Il sostegno di Nasser al Khelaifi, presidente del PSG, ha ulteriormente rafforzato la posizione di Ceferin, che ha ricevuto incoraggiamenti durante l’assemblea della EFC a Copenaghen. La decisione di non appoggiare Infantino ha creato un clima di tensione tra le due organizzazioni, con le federazioni che preferiscono un leader più stabile e con una visione chiara. La situazione si complica con le prossime elezioni della FIFA, che si terranno un mese dopo quelle della UEFA, e che potrebbero segnare un cambiamento di rotta nel potere calcistico europeo.

Le elezioni della FIFA si avvicinano e la leadership è in discussione. La decisione di Ceferin non solo rappresenta un ulteriore periodo di leadership, ma anche un tentativo di rafforzare la sua posizione all’interno dell’organismo calcistico europeo. La sua candidatura potrebbe influenzare non solo la UEFA, ma anche le dinamiche interne della FIFA, dove la leadership è in discussione. La situazione rimane in sospeso, con le prossime elezioni che potrebbero segnare un cambiamento di rotta nel potere calcistico continentale.

Ceferin annuncia di candidarsi per un quarto mandato

Le federazioni e i club sostengono la sua candidatura

Non c’è sostegno per Infantino

La FIFA cerca un nuovo leader

La decisione di Ceferin è il risultato di un processo di pressione e di un sostegno unanime da parte delle federazioni e dei club. La sua candidatura rappresenta un passo importante per la sua carriera e per la direzione della UEFA. La situazione rimane in sospeso, con le prossime elezioni che potrebbero segnare un cambiamento di rotta nel potere calcistico europeo.