Tre sorelle si tolgono la vita in una spiaggia dopo aver visitato il luogo dove la madre si è suicidata 16 anni prima

Le tre sorelle, di età compresa tra i 31 e i 36 anni, si sono tolte la vita in una spiaggia di Brighton il 13 maggio 2026, dopo aver visitato il luogo dove la madre si era suicidata 16 anni prima. Le donne, originarie di Birmingham, avevano pianificato un viaggio che li portava a visitare luoghi legati alla vita e alla morte della madre, compresa la sua ex casa e la sua tomba. Le autorità hanno confermato che si trattava di un suicidio premeditato e collettivo, senza segni di intervento di terzi.

Un viaggio legato al passato

Le tre sorelle, Jane Adetoro, Christina Walters e Rebecca Walters, avevano viaggiato da Birmingham a Londra e poi a Brighton, dopo aver visitato la casa e la tomba della madre, morta per suicidio nel 2010. L’indagine ha rivelato che le donne avevano già fatto ritorno a Londra prima di proseguire verso la spiaggia, dove sono state trovate senza vita. La decisione di morire insieme sembra essere stata deliberata, come hanno confermato le indagini forense.

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Indagini senza segni di violenza o sostanze

Le autopsie non hanno rilevato tracce di alcol o droghe, né segni di violenza. Gli investigatori hanno concluso che le tre sorelle sono morte per annegamento, senza alcun segno di intervento esterno. La guardia costiera e i team della RNLI, l’organizzazione britannica di salvamento marittimo, hanno partecipato alle operazioni di ricerca. Le donne sono state dichiarate morte la stessa mattina in cui sono state trovate.

Il padre ha espresso un dolore profondo durante l’indagine. Joseph Jacobsen, padre delle tre donne, ha descritto la perdita di una figlia come un “dolore inimmaginabile”. Le autorità non hanno trovato indizi di intervento di terzi, confermando che si trattava di un atto collettivo e premeditato. Le sorelle avevano visitato luoghi direttamente legati alla vita della madre, come la sua ex casa e la sua tomba, prima di proseguire verso Brighton. La tragedia ha suscitato un forte dibattito sulla salute mentale e sui legami familiari, con particolare attenzione al ruolo del passato nella decisione delle donne. L’indagine ha messo in luce come il ricordo della madre potesse aver influenzato il loro atto, anche se non è stato possibile stabilire un legame diretto tra il passato e l’evento.

Le tre sorelle sono morte il 13 maggio 2026 a Brighton.

La madre si è suicidata 16 anni prima.

Le autopsie non hanno rilevato segni di violenza o sostanze.

La decisione di morire insieme è stata confermata come premeditata.

Le indagini hanno escluso l’intervento di terzi. Gli investigatori hanno stabilito che le tre sorelle avevano preso la decisione di morire insieme, senza alcun segno di coinvolgimento esterno. La loro scelta sembra essere stata deliberata e pianificata, come hanno confermato le prove raccolte durante l’indagine. La tragedia ha suscitato un dibattito su come il passato possa influenzare le decisioni di chi vive con il ricordo di un lutto profondo. La morte delle tre sorelle ha suscitato emozioni intense e riflessioni su temi come la salute mentale, la connessione familiare e l’impatto del passato. L’indagine ha messo in luce come il ricordo della madre potesse aver giocato un ruolo nella loro decisione, anche se non è stato possibile stabilire un legame diretto tra il loro atto e la morte della madre.

La tragedia ha suscitato un dibattito su temi complessi. La morte delle tre sorelle ha suscitato emozioni intense e riflessioni su temi come la salute mentale, la connessione familiare e l’impatto del passato. L’indagine ha messo in luce come il ricordo della madre potesse aver giocato un ruolo nella loro decisione, anche se non è stato possibile stabilire un legame diretto tra il loro atto e la morte della madre.