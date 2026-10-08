Cinque giocatori del Gence BC feriti in un incidente con l’ascensore

Cinque giocatori del Gence BC, squadra azerbaigiana partecipante alla FIBA Eurocup, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto in un ascensore durante la preparazione del match contro l’Esenler Erokspor. L’evento ha causato un grave impatto sulla squadra, con conseguenze dirette sulle prestazioni in campo. L’incidente si è verificato in un hotel dove il team aveva alloggiato, e ha portato a un’assenza di diversi giocatori durante la partita, che si è conclusa con una sconfitta per 92-63.

Un incidente che ha messo in difficoltà la squadra

L’incidente ha coinvolto cinque giocatori che si trovavano all’interno dell’ascensore, il quale è caduto da tre piani. Secondo il tecnico serbo Martin Knezevic, l’evento ha rappresentato la principale causa della sconfitta subita contro l’Esenler Erokspor. L’allenatore ha espresso sollievo per il fatto che i giocatori non abbiano subito ferite gravi, ma ha anche criticato la FIBA per aver ignorato la richiesta di posticipare la partita a causa dell’assenza di diversi giocatori.

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Il tecnico ha espresso ironia e frustrazione per l’incidente.

Il tecnico ha commentato l’evento in un messaggio su una piattaforma sociale, in cui ha espresso ironia e frustrazione. Ha ringraziato la FIBA per aver ignorato la richiesta di posticipare la partita, sottolineando come l’assenza di giocatori abbia avuto un effetto diretto sul risultato.

Le statistiche del match rivelano un’assenza significativa

Durante la partita, solo 10 dei 12 giocatori hanno giocato, con uno di essi rimasto in campo per soli due minuti. Questo dato ha evidenziato l’impatto dell’incidente sulla formazione. Il tecnico ha sottolineato come l’assenza di giocatori abbia influenzato negativamente la performance della squadra, contribuendo al risultato finale.

La sconfitta è stata influenzata dall’assenza di diversi giocatori.

Il tecnico ha anche commentato l’incidente in un messaggio su una piattaforma sociale, in cui ha espresso ironia e frustrazione. Ha ringraziato la FIBA per aver ignorato la richiesta di posticipare la partita, sottolineando come l’assenza di giocatori abbia avuto un effetto diretto sul risultato. La situazione ha messo in luce le conseguenze di un evento imprevisto su un contesto sportivo. Il Gence BC, purtroppo, ha dovuto affrontare le conseguenze di un incidente che ha messo in difficoltà la squadra prima ancora di iniziare la partita. L’incidente rimane un episodio drammatico, ma la fortuna ha voluto che i giocatori non subissero ferite gravi. La FIBA, come ente organizzatore, ha il compito di garantire condizioni di sicurezza per gli atleti, ma l’incidente ha sollevato domande su come tali misure siano state rispettate in questo caso specifico. Il tecnico, con il suo commento ironico, ha espresso una critica diretta, ma anche una richiesta di maggiore attenzione alle problematiche che possono emergere in contesti sportivi.

Incidente con l’ascensore coinvolge cinque giocatori del Gence BC

Partita contro l’Esenler Erokspor termina con una sconfitta di 92-63

Assenza di diversi giocatori ha influenzato la performance della squadra