El Xokas commenta la morte di Maricarmen: “È il martire perfetto; che strano che sia morta”

El Xokas, noto creator di contenuti, ha commentato la morte di Maricarmen, una donna di 87 anni desahuciata a Madrid e diventata simbolo della lotta per l’accesso alla vivienda. La sua reazione, espressa durante un diretto, ha suscitato attenzione per la sua durezza e il suo tono polemico. “È il martire perfetto; che strano che sia morta, che strano…”, ha detto, riferendosi al ruolo di Maricarmen come figura simbolica in un contesto sociale e politico in cui il tema della casa è al centro delle discussioni.

La morte come simbolo di protesta

Maricarmen, la donna di 87 anni, è diventata un simbolo della lotta per la vivienda dopo essere stata desahuciata. La sua morte, causata da un grave deterioramento di salute legato alla tensione dei giorni precedenti, ha suscitato reazioni forti. El Xokas ha sottolineato come la sua morte sia avvenuta “per tutto ciò che è successo”, definendola un “martire perfetto” per il movimento sociale. La donna che hanno usato come arma per cercare di vincere le elezioni e mantenere il potere, adesso è il martire perfetto, ha aggiunto, evidenziando una critica diretta verso le politiche del governo.

Pubblicità

Un attacco al presidente Sánchez

Dopo aver espresso la sua indignazione, El Xokas ha nominato il presidente del governo, Pedro Sánchez, come responsabile della situazione. “Spero che siano contenti”, ha detto, riferendosi al fatto che il governo abbia “dato un’opportunità” a uno dei “più cattivi presidenti della storia di Spagna”. Il commento è stato ripetuto più volte durante il diretto, con un tono di sarcasmo e disapprovazione. Pedro Sánchez ha il martire perfetto, ha concluso, riferendosi al fatto che la morte di Maricarmen potrebbe influenzare le elezioni del 29 novembre.

El Xokas ha anche sottolineato come il governo abbia registrato oltre 200.000 desahucios durante la sua legislatura, mettendo in luce una situazione di grave crisi abitativa. “Incredibile che tutto le vada bene a Pedro dopo il disastro di governo che abbiamo vissuto”, ha detto, rafforzando la sua critica. La sua reazione, sebbene polemica, ha suscitato un dibattito su come la morte di una persona possa diventare un simbolo di protesta e come le politiche sociali possano influenzare la vita di individui.

La morte di Maricarmen ha suscitato reazioni anche da parte di altri attori. Fernando Alonso, proprietario di Urbagestión, ha espresso la sua volontà di far tornare Maricarmen a casa, mentre la sua avvocata, Beatriz Duro, ha sottolineato come la donna sia diventata un simbolo della lotta per la vivienda. Anche un politico russo, Leon Trotski, ha commentato la situazione, riferendosi alla proprietà dello Stato e alla sua evoluzione verso un modello socialista. Tuttavia, il focus principale rimane su El Xokas e la sua interpretazione della morte di Maricarmen come un evento politico e sociale di grande rilevanza.