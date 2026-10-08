GP Indonesia 2026: orari, streaming e programma Sky

GP Indonesia 2026: orari e programma Sky, streaming e diretta.

Il Gran Premio d’Indonesia 2026 si svolgerà venerdì 9 ottobre, con le prove libere in programma dalle ore 03:00 alle 03:35 in Italia, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). L’appuntamento arriva immediatamente dopo il Gran Premio del Giappone, dove Marc Marquez ha suonato la carica per la Ducati. La gara, che si terrà sul tracciato di Mandalika, segna un importante passo del calendario del Mondiale MotoGP 2026, con la possibilità di nuove sfide per i piloti in lizza.

Programma e accesso alla diretta

Le prove libere del MotoGP saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), con ulteriore copertura in streaming su SkyGo e NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro su TV8 né in streaming su TV8.it, come confermato dalle fonti. Il programma completo include anche le pre-qualifiche per le tre classi, con orari che vanno dalle 07:15 alle 10:00, sempre su canali Sky dedicati. Le prove libere inizieranno alle 03:00 con la Moto3, seguite da quelle della Moto2 e del MotoGP. Il tracciato di Mandalika, noto per le sue caratteristiche uniche, rappresenta un banco di prova importante per i piloti e le squadre. La preparazione al venerdì sarà cruciale per la successiva fase del weekend.

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La lotta per la vittoria

I 37 punti ottenuti da Jorge Martin a Motegi lo hanno portato a un quasi aggancio con il leader della graduatoria, che attualmente è lui stesso. Tuttavia, la situazione è delicata, con un margine di due punti che potrebbe essere ridotto in modo significativo. Il pilota spagnolo, in sella all’Aprilia, dovrà fare i conti con la tendenza di Marc Marquez, che ha dimostrato una forte capacità di rimanere in vetta.

Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Martin, sarà osservato con interesse per la sua capacità di inserirsi nella lotta per la vittoria. La squadra di Noale, ovvero la casa madre del motociclismo, continuerà a studiare e a testare nuove strategie per migliorare le prestazioni in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Accanto al GP d’Indonesia, la testata ha anche presentato le interviste a Lisa Vittozzi e Pietro Sighel, oltre a informazioni sull’ultimo tratto del calendario di Los Angeles 2028. Inoltre, si annuncia una nuova rivoluzione nel Mondiale MotoGP, con l’introduzione delle doppie qualifiche a partire dal 2027. Questi elementi mettono in luce l’evoluzione del circuito e l’attenzione crescente verso le nuove regole e le opportunità di sviluppo per i piloti.

Per seguire in diretta le prove libere e le pre-qualifiche, gli appassionati potranno utilizzare i canali Sky Sport e i servizi di streaming SkyGo e NOW. OA Sport, inoltre, offrirà la diretta testuale del day-1 sul tracciato indonesiano, garantendo un accesso completo e tempestivo alle informazioni più rilevanti per i tifosi del motociclismo.