Il Barça torna in campo con tutti i giocatori internazionali, ma Raphinha è ancora fuori

Il Barça ha completato la prima sessione di allenamento con tutti i giocatori internazionali tornati in squadra, ma Raphinha rimane ancora fuori dal gruppo a causa di un infortunio. Il tecnico Hansi Flick ha svolto l’allenamento questa mattina con l’intero gruppo, dopo che i giocatori sono tornati dal loro impegno con le rispettive nazionali. Tra i giocatori convocati, 17 hanno partecipato ai quattro match di selezione, tra cui i rappresentanti della squadra spagnola, oltre a Gordon e Livaković. Raphinha, invece, non è ancora stato incluso nel gruppo, a causa di un edema muscolare al muscolo posteriore del femore destro, che lo ha costretto a interrompere la sua preparazione con la squadra brasiliana.

Il ritorno dei giocatori internazionali

Il ritorno dei giocatori internazionali ha rappresentato un momento importante per il Barça, che ha potuto rafforzare la sua squadra per la prossima partita contro il Getafe. Flick ha avuto solo due sessioni di allenamento per preparare la squadra al match, che si terrà al Spotify Camp Nou. I giocatori che hanno partecipato ai quattro match di selezione, tra cui Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gordon e Livaković, sono tornati in squadra questa mattina. Il capitano del Barça ha svolto un allenamento specifico, ma la sua disponibilità per la partita del sabato rimane incerta.

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La squadra ha potuto rafforzarsi con l’arrivo dei giocatori internazionali, ma la situazione di Raphinha rappresenta un problema. Il giocatore brasiliano soffre di un edema muscolare al muscolo posteriore del femore destro, che lo ha costretto a interrompere la sua preparazione con la squadra nazionale. La sua assenza è una notizia negativa per il Barça, che ha già registrato in passato infortuni simili al giocatore. La società ha chiarito che Raphinha non giocherà se non sarà al cento per cento, dato che si tratta di una zona del corpo in cui ha già subìto problemi.

Raphinha e il problema fisico

Raphinha, però, non è ancora stato incluso nel gruppo di allenamento. Il giocatore brasiliano soffre di un edema muscolare al muscolo posteriore del femore destro, che lo ha costretto a interrompere la sua preparazione con la squadra nazionale. La sua assenza è una notizia negativa per il Barça, che ha già registrato in passato infortuni simili al giocatore. La società ha chiarito che Raphinha non giocherà se non sarà al cento per cento, dato che si tratta di una zona del corpo in cui ha già subìto problemi. Il giocatore continua a svolgere lavoro specifico, ma la sua partecipazione al match del sabato non è ancora certa.

Il Barça dovrà gestire al meglio la situazione di Raphinha e garantire la preparazione ottimale per il match. La squadra, con tutti i giocatori internazionali tornati in gruppo, ha la possibilità di migliorare la sua posizione in classifica, ma dovrà fare i conti con le assenze e con le condizioni fisiche dei giocatori. Il tecnico Flick dovrà mettere a punto la strategia della squadra e cercare di massimizzare le possibilità di vittoria nella prossima partita.

Il Barça si prepara al match contro il Getafe, che si terrà domani, venerdì, al Spotify Camp Nou. Questo sarà l’ultimo allenamento prima della partita, che rappresenta un momento cruciale per la squadra. La squadra, con tutti i giocatori internazionali tornati in gruppo, ha la possibilità di migliorare la sua posizione in classifica, ma dovrà fare i conti con le assenze e con le condizioni fisiche dei giocatori. La situazione di Raphinha rimane un punto critico per il Barça, ma la squadra ha la possibilità di migliorare la sua posizione in classifica. Il tecnico Flick dovrà gestire al meglio la situazione e garantire la preparazione ottimale per il match. La squadra, con l’ultimo allenamento domani, dovrà mettere a punto la sua strategia e prepararsi al meglio per il match contro il Getafe.