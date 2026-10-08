Elisabetta Cocciaretto si ferma: stagione finita, appuntamento al 2027

Elisabetta Cocciaretto ha concluso la stagione 2026 con un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, che mette fine al suo anno agonistico e fissa l’appuntamento con il 2027. La tennista marchigiana, costretta a più ritiri e limitazioni fisiche negli ultimi mesi, ha scelto di sottoporsi a un intervento a Bologna, presso la clinica Villa Laura, dove ha ricevuto cure dal dottor Sarino Ricciardello. L’operazione, che ha avuto luogo lo stesso giorno di un intervento simile avvenuto cinque anni fa, ha segnato l’ultimo atto della stagione, con l’obiettivo di riprendersi senza fretta e tornare in campo nel 2027.

Un déjà-vu che ha suscitato ironia e riflessione

La coincidenza tra l’intervento del 2021 e quello del 2026 ha suscitato un certo interesse, tanto da essere sottolineata da Cocciaretto sui suoi canali social. La tennista ha raccontato l’episodio con una certa ironia, quasi a voler stemperare la delusione per un altro stop. “Stesso giorno, stesso ginocchio, stesso dottore e sala operatoria, stesse persone accanto a me, a distanza di 5 anni. Riflettendoci, è veramente assurda la vita e a volte fa male”, ha scritto, aggiungendo un messaggio di ringraziamento ai suoi tifosi. L’obiettivo, però, è chiaro: il recupero e il rientro in campo nel 2027, con l’ausilio del team medico.

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Una scelta di prudenza per il medio periodo

La decisione di interrompere la stagione non è casuale, ma parte di una strategia mirata a garantire un recupero completo. “Una scelta di prudenza che guarda al medio periodo: meglio una pausa più lunga oggi che una ricaduta domani”, ha spiegato la giocatrice. L’obiettivo è affrontare la riabilitazione senza fretta, rispettando i tempi del fisico, per rientrare in campo direttamente nel 2027. La stagione è ufficialmente archiviata, e la priorità è ora il recupero, con l’ausilio del team medico che ha già iniziato a programmare i passi successivi.

La lesione al menisco sinistro, che ha condizionato il rendimento di Cocciaretto per mesi, ha reso necessario l’intervento chirurgico. Lo stesso problema aveva colpito la tennista nel 2021, quando aveva dovuto interrompere la stagione per un intervento simile. La coincidenza ha suscitato commenti e riflessioni, ma per Cocciaretto è soprattutto un segno di come la vita, a volte, si ripete. “Non mi piace dilungarmi troppo sui social, perciò sarò sintetica”, ha concluso, con un messaggio di speranza e ringraziamento.

La stagione 2026 è ufficialmente conclusa, e la tennista si concentrerà ora sul recupero, con l’obiettivo di tornare in campo nel 2027. L’intervento, perfettamente riuscito, ha segnato un punto di svolta per Cocciaretto, che spera di ripartire più forte che mai. La sua decisione di interrompere la stagione è stata condivisa con lo staff medico, che ha supportato la scelta di una pausa più lunga per evitare ricadute future.