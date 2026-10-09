Joselu torna in campo dopo un lungo periodo di pausa

Joselu, ex calciatore del Real Madrid, ha firmato con Al Sailiya per la terza stagione in Qatar. Dopo aver concluso il contratto con Al Gharafa nel giugno 2026, l’attaccante ha passato mesi senza squadra, considerando diverse opzioni, tra cui un ritorno in Europa. Tuttavia, ha scelto di proseguire la sua carriera in Qatar, unendo le forze al Sailiya, che si trova in una posizione di basso ranking nella Qatar Stars League. Joselu, 36 anni, ha giocato 58 partite con Al Gharafa, segnando 28 gol, e ora si prepara a continuare la sua avventura in un contesto che potrebbe offrirgli nuove opportunità.

Un ritorno in Qatar dopo un periodo di pausa

La decisione di Joselu di tornare in Qatar non è casuale. Dopo aver lasciato Al Gharafa, l’attaccante ha avuto la possibilità di esplorare altre opzioni, tra cui un ritorno in Europa, specialmente in Germania. Tuttavia, ha preferito proseguire la sua carriera in un contesto che gli è familiare. Al Sailiya, che ha già annunciato il suo arrivo, si trova in una situazione di difficoltà, essendo in fondo alla classifica dopo quattro giornate della Qatar Stars League. Joselu, con la sua esperienza e capacità di segnare, potrebbe giocare un ruolo chiave nella squadra.

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Un’altra firma per il Sailiya

Non è stato l’unico acquisto annunciato da Al Sailiya nel giorno di oggi. Poco dopo la conferma di Joselu, la squadra ha anche reso noto l’ingaggio di Musab Al Battat Silawu. Questo dimostra che il club sta cercando di rafforzare la sua squadra in vista della stagione. La decisione di Joselu di tornare a giocare rappresenta un passo importante nella sua carriera.

La carriera di Joselu, che ha visto la sua ultima stagione con Al Gharafa, è in continuo sviluppo. Dopo aver lasciato la squadra qatara, l’attaccante ha avuto la possibilità di esplorare nuove opportunità, ma ha scelto di rimanere nel paese. La decisione di tornare a giocare per Al Sailiya rappresenta un’altra tappa importante nella sua carriera, che potrebbe portarlo a nuovi successi in un contesto che ha già visto la sua partecipazione in passato.

Con la sua esperienza e la sua capacità di segnare, Joselu potrebbe diventare un elemento chiave per Al Sailiya. La squadra, che si trova in una situazione di difficoltà, ha bisogno di giocatori di qualità per migliorare la sua posizione in classifica. La decisione di Joselu di tornare in campo rappresenta un’altra tappa importante nella sua carriera. Al Sailiya, che ha registrato quattro sconfitte nelle prime quattro giornate della Qatar Stars League, ha bisogno di risultati positivi per migliorare la sua posizione. Joselu, con la sua esperienza e la sua capacità di segnare, potrebbe giocare un ruolo cruciale nella squadra. La sua decisione di tornare a giocare rappresenta un’altra tappa importante nella sua carriera.