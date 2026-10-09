Javier Gutiérrez, attore spagnolo e vincitore di due Goya, ha espresso preoccupazioni sulla crisi abitativa in Madrid, definendola “insostenibile”. L’attore ha parlato del fenomeno dell’espansione degli appartamenti vacanzieri e del loro impatto sulla comunità. La situazione, secondo Gutiérrez, ha portato a una “autentica desgracia”, con conseguenze profonde sul modo di vivere. La crisi abitativa, che ha trovato espressione in tutta la Spagna, ha contribuito a una tensione sociale e politica, portando a un’accelerazione delle elezioni.

La crisi abitativa e la gentrificazione

Gutiérrez ha sottolineato come la gentrificazione stia crescendo in città come Málaga, Valencia e Bilbao, ma a Madrid la situazione è diventata “insostenibile”. L’attore ha spiegato il suo caso personale, vivendo in una finca con 90 vicini, di cui più della metà sono appartamenti vacanzieri. Secondo lui, in cinque anni potrebbero rimanere solo quattro o cinque proprietari. Questo fenomeno, ha detto, ha portato a una perdita di comunità e di senso di appartenenza. La crisi abitativa ha trasformato il modo di vivere e ha reso impensabile il mantenimento di un’identità collettiva. Gutiérrez ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che la società sia diventata più egoista e meno empatica, con una cultura di sopravvivenza individuale.

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Le conseguenze politiche

La crisi abitativa ha avuto conseguenze politiche significative. Il presidente Pedro Sánchez, dopo il fallimento dei due decreti approvati dal Congresso e il rifiuto della maggioranza, ha sciolto le Cortes Generales e ha convocato le elezioni per il 29 novembre. I partiti di destra sono considerati favoriti. Molti personaggi famosi, tra cui l’attore Liam Cunningham, hanno espresso preoccupazioni per la situazione, con riferimenti a casi come quello di Maricarmen, uccisa per la codicia.

La crisi abitativa ha scatenato una tensione sociale e politica che ha portato a un’accelerazione delle elezioni. Gutiérrez ha ribadito la sua preoccupazione per la situazione, sottolineando come la crisi abitativa non sia solo un problema economico, ma un tema sociale e politico che richiede una soluzione condivisa. Per Gutiérrez, è necessario recuperare il “sentido de comunidad” e il “espíritu de grupo, de tribu, de comunidad”. Ha espresso la necessità di tornare a parlare di questi temi, che, a suo parere, sono stati abbandonati e persi. “Para nuestra desgracia”, ha concluso, riferendosi al deterioramento della società e della sua capacità di vivere insieme.

Javier Gutiérrez ha parlato del fenomeno dell’espansione degli appartamenti vacanzieri.

Ha sottolineato come la gentrificazione stia crescendo in molte città spagnole.

Ha espresso la sua preoccupazione per la crisi abitativa e la perdita di comunità.

Ha commentato l’impatto della pandemia sul comportamento sociale.