Benin critica l’ospitalità durante l’addio a Messi

La squadra del Benin ha espresso insoddisfazione per l’ospitalità ricevuta durante l’addio di Lionel Messi con la squadra argentina, durante un incontro amichevole disputato al Monumental. Il tecnico Gernot Rohr ha lamentato il trattamento ricevuto dai giocatori locali, che avevano cercato di interagire con i calciatori argentini e di fare foto con il numero 10. “Non ci hanno permesso neppure di fare una foto con Messi”, ha detto Rohr, sottolineando come le misure di sicurezza fossero state eccessivamente severe.

Un tentativo di connessione fallito

Prima dell’incontro, la squadra africana aveva intenzione di omaggiare Messi con un regalo simbolico, composto da una statuetta ispirata alle Amazoni del Dahomey, una rosa e una lettera. Il capitano Sessi D’Almeida ha consegnato il regalo al campione argentino, mentre il giocatore Tijani aveva dato una rosa rossa con una statuetta come regalo personale. Tuttavia, i tentativi di interazione sono stati bloccati dalle autorità di sicurezza, che hanno impedito ai giocatori del Benin di avvicinarsi ai calciatori argentini. Nonostante i tentativi, i giocatori del Benin non sono riusciti a interagire con Messi né a scambiare nemmeno una foto. Rohr ha spiegato che le misure di sicurezza erano state estremamente rigide, tanto da impedire l’accesso al tunnel e a qualsiasi momento di contatto con i giocatori argentini. Anche i giocatori avevano portato le loro maglie per scambiarle, ma non è stato possibile.

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Un’esperienza internazionale inaspettata

Rohr ha espresso soddisfazione per l’esperienza vissuta dai giovani giocatori del Benin, nonostante le difficoltà incontrate. “Per noi, dal punto di vista sportivo, si trattava di permettere ai nostri ragazzi di vivere un’esperienza internazionale molto inaspettata”, ha concluso il tecnico. Anche se il risultato del match non era stato il focus principale, l’occasione di assistere a un evento storico come l’addio di Messi ha rappresentato un momento unico per i giocatori africani.

Nonostante le critiche, Rohr ha espresso apprezzamento per l’opportunità di assistere a un momento così speciale. L’evento ha rappresentato un momento di connessione tra due culture, nonostante le difficoltà incontrate. La squadra ha anche ricevuto un regalo simbolico da Messi, grazie all’intermediazione del tecnico Scaloni, che ha permesso al giocatore di firmare una maglia che Rohr possedeva da tempo. La situazione si è aggiunta a una serie di critiche precedenti, tra cui l’insoddisfazione per le condizioni del hotel e la mancanza di possibilità di allenarsi. Nonostante tutto, Rohr ha espresso apprezzamento per l’opportunità di assistere a un momento così speciale. “Fue fantástico stare al fianco di una leggenda come Messi”, ha detto, sottolineando l’importanza del momento per la squadra.

Il Benin ha espresso insoddisfazione per l’ospitalità ricevuta durante l’addio a Messi.

Le misure di sicurezza hanno impedito ai giocatori di interagire con Messi.

La squadra africana ha tentato di omaggiare il campione con regali simbolici.

Rohr ha espresso soddisfazione per l’esperienza internazionale dei giocatori.