Stefania Constantini esclude dal team azzurro, Lacedelli sceglie la vittoria

Stefania Constantini, ex skip dell’Italia nei principali eventi internazionali, non si presenterà agli Europei 2026 di curling femminile. Il team Lacedelli, formato da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse, ha vinto la selezione interna con un netto 3-0 contro il Team DARE+, guidato da Constantini. L’annuncio è arrivato dopo una serie di partite equilibrate e decisive, che hanno visto il quartetto dolomita prendere il controllo del match e chiudere la competizione con un risultato incontestabile.

Selezione interna e risultati decisivi

La selezione interna, svoltasi sul ghiaccio di Cembra Lisignago in provincia di Trento, ha espresso un verdetto chiaro: il Team Dolomiti rappresenterà l’Italia agli Europei 2026, che si terranno a Ostrava (Cechia) dal 27 ottobre al 1° novembre. Il Team DARE+, formato da Constantini e supportato da Angela Romei, Lucrezia Grande e Allegra Grande, ha tentato di ribaltare la situazione iniziale, ma non è riuscito a resistere alla pressione del quartetto in vantaggio.

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Il Team Dolomiti ha dominato la finale con un 9-5, chiudendo definitivamente la competizione.

Le prime due partite, equilibrate e molto competitive, hanno visto il Team DARE+ prendere un vantaggio iniziale di 4-2, ma il Team Dolomiti ha reagito con decisione, rimettendo a posto la situazione e portando il punteggio a 9-5. La terza e decisiva gara ha visto il quartetto azzurro mettere in mostra la sua superiorità, chiudendo la serie con un risultato che non ha lasciato spazio al dibattito.

Un passo indietro per Constantini

Stefania Constantini, campionessa olimpica di Pechino 2022 nel doppio misto e bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026, non avrà la possibilità di ricoprire nuovamente il ruolo di skip nella prima manifestazione di rilievo dell’anno. La sua assenza è stata accolta con amarezza, ma la decisione della selezione interna è stata chiara e senza ambiguità. La squadra azzurra, guidata da Zardini Lacedelli, ha dimostrato di possedere la forza e la determinazione necessarie per rappresentare l’Italia a Ostrava. La vittoria nella selezione interna non è solo un risultato sportivo, ma anche un segnale di fiducia nel potenziale del team. Con questa decisione, l’Italia si prepara a rappresentare il proprio sport a Ostrava, dove spera di portare a casa un risultato significativo. La selezione interna ha dato un’indicazione chiara: il Team Dolomiti è pronto per affrontare la prossima sfida.

Team Dolomiti: Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Rachele Scalesse

Team DARE+: Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande, Allegra Grande

La competizione ha visto un confronto intenso e tecnico, con momenti di tensione e di grande impegno da parte di entrambi i quartetti. La vittoria del Team Dolomiti non è stata una sorpresa, ma un risultato meritato, frutto di una preparazione e di una strategia ben definite. La decisione della selezione interna ha messo in luce la capacità del team di rimanere unito e concentrato, anche di fronte a un risultato che per alcuni potrebbe apparire difficile. La vittoria di Lacedelli e del suo gruppo rappresenta un passo importante per l’Italia nel curling femminile. Con il Team Dolomiti pronto a rappresentare l’Italia agli Europei, l’attenzione si sposterà ora verso la preparazione per la prossima sfida, che si terrà a Ostrava. La squadra azzurra dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello continentale, con la speranza di portare a casa un risultato di prestigio.