FIA chiarisce problema software a Sepang e annuncia aggiornamento per la gestione della potenza

La FIA ha chiarito il problema software che ha causato la perdita di potenza a Sepang e annuncia una soluzione per migliorare il sistema.

La FIA ha reso noto i dettagli del problema che ha causato la perdita di potenza su alcune monoposto durante il Gran Premio del Bahrain a Sepang, e ha annunciato una soluzione per migliorare il sistema di gestione del software. L’anomalia, emersa durante il giro di formazione, è stata identificata in pochi minuti e ha portato alla sospensione della procedura di partenza alle 15:45. Il problema, legato a un comportamento inatteso del software, ha causato una riduzione di potenza di 250 kW in determinate zone del circuito, con conseguenze significative per alcune vetture.

Un comportamento inatteso del software

Secondo la cronologia diffusa dalla Federazione, il problema non è legato a un guasto meccanico, ma alla gestione elettronica della potenza in condizioni di pista bagnata. Il software, destinato a gestire la potenza in situazioni di scarsa aderenza, ha previsto una riduzione di potenza, ma in alcuni casi ha prodotto un effetto superiore a quello calcolato. La conseguenza è stata una perdita di potenza che le monoposto non sono riuscite a recuperare all’interno del settore, causando una riduzione significativa della velocità.

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La FIA aumenta la capacità di verifica del software

La FIA ha spiegato che il sistema era stato sottoposto a simulazioni e verifiche durante le sessioni di FP1 dei Gran Premi del Belgio e d’Olanda, ma il problema si è manifestato in una combinazione di condizioni non testate in precedenza. L’obiettivo della Federazione è aumentare la capacità di verifica del software, anche attraverso valutazioni indipendenti e un maggiore scambio di dati tra Federazione, squadre, motoristi e fornitore della ECU standard. L’intervento mira a rendere più robusto l’intero sistema di controllo del software, soprattutto in condizioni di test limitati.

La soluzione immediata è stata l’aggiornamento d’emergenza, che è stato trasmesso alle squadre alle 16:03 e applicato dai motoristi entro le 16:20. La FIA non intende riproporre immediatamente la configurazione originaria, ma utilizzerà la versione modificata durante il Gran Premio di Singapore, se le condizioni meteorologiche saranno analoghe. L’aggiornamento definitivo, dedicato alla gestione delle condizioni di bagnato, sarà introdotto durante il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma ad Austin il 25 ottobre. La FIA ha anche ribadito che il pacchetto software era stato sottoposto a simulazioni da parte delle squadre e dei costruttori prima dell’impiego in gara. L’obiettivo non è soltanto correggere il problema emerso a Sepang, ma rendere più robusto l’intero sistema di controllo del software, anche in condizioni di test limitati. La Federazione, insieme alle squadre e ai costruttori, lavorerà sul processo di validazione per migliorare la sicurezza e l’efficacia del sistema.

La FIA ha dimostrato una reazione rapida e precisa al problema emerso a Sepang, con un aggiornamento d’emergenza che ha permesso di riprendere la gara.