Mourinho valuta Thiago Pitarch per il futuro del Real Madrid

Il tecnico del Real Madrid José Mourinho sta valutando l’importanza di Thiago Pitarch nel futuro del club, dopo che il giovane talento ha dimostrato una buona forma durante la pretemporata. Il centrocampista, che aveva subito una lesione alla gamba sinistra, ha svolto un ruolo significativo nel Castilla e ha giocato più minuti di alcuni compagni di squadra, come Tchouaméni. Mourinho ha chiuso la porta a una sua possibile uscita in estate, dimostrando di volerlo integrare nel piano di gioco. La mancanza di esperienza non è più un’excusa, e il momento è arrivato per valutare il ruolo di Thiago nel centrocampo del Real Madrid.

Thiago Pitarch, la scelta di Mourinho

Thiago Pitarch, pur non avendo una ficha nel primo team, è stato chiaro il desiderio di Mourinho di averlo a disposizione. Dopo la lesione, il giocatore ha sfruttato il periodo di riposo per migliorare e ha giocato quattro partite, tra cui tre con il Castilla e una con la nazionale Under 20. I dati mostrano che ha giocato 288 minuti, superando Tchouaméni e quasi eguagliando Bernardo Silva. Mourinho ha espresso la sua convinzione nel talento di Thiago, riconoscendo la sua qualità ma anche la necessità di lavoro.

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Un futuro in vista per Thiago

Il tecnico ha espresso la sua convinzione nel talento di Thiago, riconoscendo la sua qualità ma anche la necessità di lavoro. Il giocatore ha avuto un’ottima prova durante la fase di gruppo, giocando contro il Benfica e mostrando capacità di leadership. Mourinho ha deciso di non permettere una sua uscita in estate, preferendo dare continuità al suo percorso. La prossima sfida sarà contro il Villarreal, dove il centrocampista potrebbe prendere una posizione di rilievo.

Il club ha respinto le offerte del Fulham, che aveva cercato di acquistarlo, ma Mourinho ha preferito mantenere il giocatore. La mancanza di un doppio pivot ha reso necessario un’alternativa, e Thiago potrebbe essere la soluzione. Il suo ruolo nel centrocampo è ancora da definire, ma il suo potenziale sembra promettente. Con la sua determinazione e la sua capacità, Thiago potrebbe diventare un elemento chiave per il Real Madrid nella prossima stagione.

La decisione di Mourinho di non permettere una sua uscita in estate indica una volontà di investire nel futuro del giocatore. Con la sua esperienza e la sua qualità, Thiago potrebbe diventare un punto di riferimento per il centrocampo del Real Madrid. La sua crescita è in atto, e il momento è giunto per valutare il suo ruolo nel team. La sua presenza nel team è già stata notata, e il suo impatto potrebbe essere significativo. Mourinho ha visto il suo potenziale e vuole dare a Thiago la possibilità di dimostrare il suo valore. La sua carriera al Real Madrid potrebbe iniziare con un ruolo importante, e il futuro del centrocampo dipende da questa scelta.