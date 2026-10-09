Míchel racconta la dedizione dei tifosi: 4.000 lettere e 5.000 foto a settimana

Míchel, ex calciatore del Real Madrid, ha raccontato durante un’intervista su Antena 3, in compagnia di Sara Carbonero, la dedizione e l’entusiasmo dei tifosi che lo seguivano con passione. L’ex giocatore ha rivelato che, durante la sua carriera, riceveva circa 4.000 lettere a settimana e firmava 5.000 foto, un lavoro che oggi sembra appartenere a un’epoca passata. La comunicazione con i tifosi era diretta e personale, con lettere, postali e firme che rappresentavano un legame unico tra atleta e appassionati.

Un legame duraturo con i tifosi

Il rapporto tra Míchel e i suoi sostenitori era profondo e duraturo. L’ex calciatore ha spiegato come, in passato, i tifosi conservavano ancora oggi le lettere e le foto ricevute, un segno tangibile del loro affetto. “Y todavía hay gente que me dice que la conserva”, ha detto Míchel, ricordando come alcuni seguaci lo riconoscessero attraverso foto antiche o dedicatorie. La tecnologia ha cambiato radicalmente il modo in cui si recuperano queste immagini, ma il ricordo dei tifosi rimane vivo.

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Un ritorno alla passione del calcio

Il racconto di Míchel è stato reso più significativo dal contesto del 25° anniversario del suo debutto al Real Madrid, in cui ex giocatori come Sanchís, Butragueño, Pardeza e Martín Vázquez si sono riuniti per ricordare un’epoca dorata del club. Durante l’incontro, Míchel ha parlato anche del lavoro che svolgeva con i tifosi, spiegando come ogni interazione fosse un momento speciale. “Yo escribía cerca de 4.000 cartas a la semana sobre sello”, ha detto, ricordando come la posta fosse un mezzo di comunicazione essenziale.

La passione per il calcio e per i tifosi è rimasta un elemento centrale nella vita di Míchel, anche dopo la fine della carriera. Anche se oggi la comunicazione è diversa, il legame con chi lo seguiva con dedizione resta un ricordo indelebile. “Oye, o fotos de carrete que te hacían en la calle o en la playa fundamentalmente con una persona”, ha spiegato, descrivendo come le foto antiche fossero un modo per condividere momenti speciali. Il ricordo di quei tempi, con la dedizione dei tifosi, è ancora oggi parte integrante della sua storia personale.

La testimonianza di Míchel ha suscitato interesse e riflessione su come il calcio abbia sempre avuto un rapporto speciale con i suoi sostenitori. Il lavoro di comunicazione, l’interazione diretta e l’emozione delle lettere e delle firme rappresentano un’epoca in cui il legame tra atleta e tifosi era più forte che mai. Oggi, con l’avvento della tecnologia, il modo di comunicare è cambiato, ma il sentimento resta intatto. Il racconto di Míchel ha anche messo in luce come il calcio, in passato, fosse un’esperienza condivisa tra atleti e tifosi, con un’interazione che andava oltre il semplice supporto. “Me acuerdo, pero fue más o menos en el año no sé qué”, ha detto, ricordando come alcuni tifosi lo riconoscessero attraverso foto antiche o dedicatorie. Il ricordo di quei momenti, con la dedizione dei tifosi, è ancora oggi parte della sua storia personale.