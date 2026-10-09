La Segunda torna a ospitare un derby tra filiali dopo otto anni: Cucurella fu protagonista l’ultima volta

La Segunda Division spagnola torna a ospitare un derby tra filiali dopo otto anni, con il Celta Fortuna che affronterà la Real Sociedad B a Balaídos. L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 2018, quando Cucurella fu uno dei protagonisti del match tra Sevilla Atlético e Barça B. Questo ritorno ha suscitato interesse tra i tifosi e i giocatori, considerando l’importanza delle filiali nel sistema di formazione dei club.

Un ritorno dopo otto anni

Il derby tra Celta Fortuna e Real Sociedad B rappresenta un momento significativo per la Segunda, poiché segna un ritorno dopo un lungo periodo di assenza. L’ultimo incontro tra le due squadre fu nel 2018, quando Cucurella, allora in forza al Barça B, giocò insieme a giocatori come Aleñà e Carles Pérez. Ora, dopo otto anni, le due squadre si ritrovano a confrontarsi nuovamente, con entrambe in una fase di difficoltà.

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Le squadre in difficoltà

Entrambe le squadre si trovano in una situazione di bassa forma. Il Celta Fortuna ha recuperato solo un punto nelle ultime quattro giornate, mentre la Real Sociedad B ha subito tre sconfitte consecutive. Entrambe si trovano a 8 punti, appena sopra la zona di retrocessione in Primera Federación, dove hanno condiviso il gruppo nelle stagioni 2023-2024 e 2024-2025. Questo contesto rende il match particolarmente importante per entrambi i club. La cantera è un elemento chiave per entrambi i club, che si trovano a dover contare su giovani talenti per rafforzare le squadre. Il Celta, in particolare, si vanta di avere tre giocatori tra i 10 più giovani a giocare in LaLiga Hypermotion 2026-2027: David Sueiro (16 anni), Vlad Silva (17) e Mateo Sobral (17). Questi ragazzi rappresentano il futuro del club, con la possibilità di emergere nel primo piano.

Un’occasione per i giovani

La partita tra Celta Fortuna e Real Sociedad B offre un’occasione importante per i giovani talenti delle due squadre. Il Celta ha già visto giocatori come Hugo Burcio e Andrés Antañón giocare in Primera, mentre la Real Sociedad ha visto Luken Beitia e Álex Marchal fare lo stesso. Inoltre, giocatori come Ibai Aguirre, Lebarbier e Carrera sono stati convocati da Matarazzo, mentre Ribes è stato chiamato da Claudio Giráldez. Questo dimostra come le filiali siano un’importante fonte di rifornimento per i club. Con la Segunda Division che torna a ospitare un derby tra filiali dopo otto anni, il match tra Celta Fortuna e Real Sociedad B rappresenta un momento di interesse per i tifosi e per i giocatori. L’importanza della cantera e la possibilità di sviluppare talenti giovani rendono questo incontro un evento significativo per entrambi i club.