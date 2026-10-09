Volkanovski: “Vincere per la famiglia è l’unica cosa che conta”

Alexander Volkanovski, campione di peso pluma della UFC, ha rivelato in un’intervista con ‘Main Event TV’ che il suo successo è motivato esclusivamente dal benessere della sua famiglia. Dopo aver vinto il cinturone di peso pluma contro Diego Lopes al UFC 325, il campione australiano ha espresso una frase semplice ma profonda: “Solo quiero tener éxito por el bien de mi familia”. Queste parole, semplici e sincere, hanno rafforzato l’immagine di un atleta che non si preoccupa del legato, dei cinturoni o del riconoscimento, ma si concentra su ciò che conta veramente: la sua famiglia.

Un successo senza ego

Volkanovski, noto per la sua umiltà e la sua modestia, ha sempre rifiutato di mostrare un ego esagerato. Il suo successo, pur essendo riconosciuto a livello mondiale, non ha mai portato a un atteggiamento di superiorità. Al contrario, il campione ha sempre cercato di rimanere umile e di mantenere un rapporto sincero con i suoi fan e con la sua famiglia. Questo atteggiamento lo ha reso uno dei combattenti più amati della UFC, non solo per le sue vittorie, ma anche per la sua capacità di rimanere coerente con i suoi valori. Il successo di Volkanovski non è solo un traguardo, ma un mezzo per raggiungere un obiettivo più grande: il benessere della sua famiglia. Il campione ha riconosciuto di aver dovuto lottare costantemente per evitare di cadere in profondità a causa di problemi di salute mentale. Queste dichiarazioni hanno reso più umano un atleta che, nonostante le sue vittorie, ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. La famiglia, in questo contesto, è diventata un sostegno fondamentale per il suo benessere.

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Un percorso di resilienza

Il campeone ha riconosciuto di aver dovuto lottare costantemente per evitare di cadere in profondità a causa di problemi di salute mentale. Queste dichiarazioni hanno reso più umano un atleta che, nonostante le sue vittorie, ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. La famiglia, in questo contesto, è diventata un sostegno fondamentale per il suo benessere. L’affetto e il sostegno della sua famiglia lo hanno aiutato a rimanere motivato e a continuare a dare il meglio in ogni combattimento.

La famiglia è il motore del successo di Volkanovski. Il prossimo 24 ottobre, Volkanovski affronterà Movsar Evloev per difendere il cinturone di peso pluma al UFC 333 di Abu Dhabi. A 38 anni, il campione ha dimostrato di avere ancora la forza e la determinazione per mantenere il suo dominio. Sebbene il suo futuro nella UFC possa essere in bilico, il suo legato e il suo esempio rimarranno indelebili. Il successo di Volkanovski non è solo un risultato sportivo, ma un esempio di resilienza e dedizione a ciò che è veramente importante nella vita.

La sua carriera, ricca di vittorie e di sfide, ha sempre avuto come base la famiglia. Questo non significa che non abbia mai avuto momenti di dubbio o di difficoltà, ma ha sempre trovato la forza per superarli. Il suo successo, quindi, non è solo un risultato personale, ma un esempio per tutti coloro che cercano di trovare il loro equilibrio tra lavoro e vita privata. Volkanovski, con la sua semplicità e la sua dedizione, ha dimostrato che il successo può essere un mezzo per raggiungere obiettivi più grandi: il benessere della famiglia.

Volkanovski ha vinto il cinturone di peso pluma contro Diego Lopes.

Il campione ha espresso il desiderio di vincere per il benessere della sua famiglia.

La sua carriera è caratterizzata da umiltà e resilienza.

Con le sue parole, Volkanovski ha dato un’altra testimonianza del suo spirito e del suo impegno. Il successo, per lui, non è un traguardo, ma un mezzo per raggiungere un obiettivo più grande: la felicità della sua famiglia. Questo è il vero motivo del suo successo, e questo è ciò che lo ha reso un campione non solo in ring, ma anche nella vita.