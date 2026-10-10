Wanda Nara mostra la sua forma con la dieta delle Kardashian

Wanda Nara ha suscitato l’attenzione dei follower con un cambiamento fisico significativo, dimostrando di aver perso 7 chili in tre settimane seguendo la dieta delle Kardashian. La soubrette, fresca di divorzio da Mauro Icardi, ha condiviso un video sui social in cui si mostra davanti allo specchio del bagno, con un top bianco e uno slip nero, documentando il suo aspetto attuale. L’immagine ha suscitato curiosità, soprattutto per il percorso seguito per ritrovare il peso forma.

Un programma personalizzato per il dimagrimento

La dieta delle Kardashian, un programma che costerebbe 2.500 dollari a settimana, combina alimentazione controllata, attività fisica e assistenza personalizzata. Lo chef privato si occuperebbe della preparazione dei pasti, mentre il personal trainer seguirebbe l’attività fisica, adattandola agli obiettivi individuali. Il metodo non prevede l’eliminazione di intere categorie di alimenti, ma si concentra sulla gestione dei pasti, sul movimento e sulla personalizzazione delle abitudini quotidiane.

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La dieta delle Kardashian si basa su un approccio equilibrato e sostenibile.

Secondo Mariano de la Canal, personaggio televisivo argentino noto per essere uno dei più celebri fan di Wanda Nara, la soubrette ha perso 7 chili in tre settimane seguendo la dieta delle Kardashian. Il programma, ispirato alla famiglia americana, prevede un percorso personalizzato che combina diversi elementi: un personal trainer, uno chef privato, lunghe camminate quotidiane e un’alimentazione ispirata alla dieta mediterranea. Il principio è quello di affiancare a un regime alimentare equilibrato un’attività fisica costante, con il supporto di professionisti che seguono ogni fase del percorso.

Un ruolo che ha richiesto un cambiamento fisico

La trasformazione fisica di Wanda Nara è cominciata sul set del film ¿Quién quiere ser mi hijo?, nel quale interpreta Lucía accanto ad Agustín Bernasconi. Per interpretare il personaggio, la 39enne ha affrontato una preparazione che non si è limitata alla recitazione, ma ha coinvolto anche il suo aspetto fisico. \”Ho preso 10 chili per interpretare Lucía. Mi sono preparata molto\”, aveva raccontato sui social, condividendo uno scatto realizzato durante le riprese. Terminato il lavoro sul set, Wanda ha deciso di recuperare il peso precedente. L’ultimo video condiviso sui social mostra la showgirl davanti allo specchio del bagno, con i capelli sciolti e un abbigliamento essenziale, senza ricorrere a particolari produzioni fotografiche. Un modo per documentare il suo aspetto attuale che ha inevitabilmente riacceso la curiosità sul metodo seguito per dimagrire.

Il costo complessivo del percorso, considerando le tre settimane indicate per il dimagrimento della showgirl, arriverebbe a circa 7.500 dollari. Una cifra considerevole, giustificata soprattutto dalla presenza di professionisti dedicati esclusivamente alla gestione dell’alimentazione e dell’allenamento. La dieta delle Kardashian, quindi, rappresenta un’alternativa a molte diete popolari sui social, che spesso prevedono l’eliminazione di intere categorie di alimenti. La trasformazione di Wanda Nara ha suscitato interesse non solo per il metodo seguito, ma anche per la sua capacità di mantenere un equilibrio tra lavoro e salute. Il suo esempio potrebbe ispirare altre persone a cercare approcci personalizzati e sostenibili per il dimagrimento. La dieta delle Kardashian si basa su un approccio equilibrato e sostenibile.