Argentina domina l’Italia femminile ai Mondiali 2026, azzurre si giocano il bronzo

Alle ore 22.30 di sabato 10 ottobre 2026, nella SND Arenita di Asuncion, l’Italia femminile di hockey pista ha subito una sconfitta decisiva contro l’Argentina, che ha dominato la partita per 0-4. La squadra azzurra, allenata da Valerio Antezza, si giocherà il bronzo nei Mondiali 2026 contro il Portogolo, mentre l’Argentina si contenderà l’oro contro la Spagna. La partita ha visto un’azione dominante delle sudamericane, che hanno sfruttato le opportunità create con precisione e determinazione.

Argentina padrona della pista, Italia in difficoltà

Dal primo minuto, l’Argentina ha imposto il proprio ritmo, con un gioco fluido e dominante che ha lasciato poco spazio all’Italia. La difesa azzurra, guidata da Caretta, ha cercato di opporsi, ma non è riuscita a fermare le giocatrici argentine. La prima rete è arrivata grazie a una zampata di Julieta Fernandez, propiziata da un pallonetto di Soto. Poco dopo, Gomez ha siglato il secondo goal, a meno di nove minuti dalla fine del primo tempo. L’Italia, stanca e in difficoltà, non è riuscita a creare occasioni degne di nota, con solo tre tiri in porta nel primo tempo.

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Un rigore e una reazione di Caretta hanno segnato un momento di tensione nella partita. Dopo un rigore causato dalla stessa Caretta, l’estremo difensore azzurro ha rifiutato la conclusione di Valentina Fernandez, dimostrando determinazione e coraggio. L’Italia ha cercato di reagire, ma non è riuscita a sfruttare le superiorità numeriche. A 17’38” dalla fine, Adriana Soto ha conclusato con un tiro imparabile per Caretta, portando il risultato sul 0-3. L’Argentina ha chiuso la partita con un poker, con Gomez che ha siglato il quarto goal.

Un’altra sconfitta per l’Italia, ma un futuro promettente

La squadra azzurra, nonostante la sconfitta, ha dimostrato spirito e determinazione, cercando di rimanere in gioco. L’esperienza e la preparazione di Valerio Antezza hanno guidato la squadra in una partita difficile, ma non disperata. L’Italia, nonostante la sconfitta, ha dato prova di carattere e di capacità di reagire, anche se non è riuscita a superare l’Argentina. La sfida contro il Portogolo sarà un’occasione per dimostrare di poter lottare per il bronzo, un traguardo storico per la squadra azzurra. La squadra azzurra ha commesso il 10° fallo di squadra, portando a un tiro diretto per Soto, che Caretta ha bloccato, mostrando di non voler mollare. L’Italia si giocherà il bronzo contro il Portogolo, mentre l’Argentina si concentrerà sulla finale contro la Spagna. La partita ha visto un’azione dominante delle sudamericane, che hanno sfruttato le opportunità create con precisione e determinazione.