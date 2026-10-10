Italbaseball vince in rimonta contro Colombia, Cervelli: “Non abbiamo mai mollato”

La squadra italiana di baseball ha vinto la sua prima partita nel minitorneo di qualificazione al Premier 12, battendo per 4-3 la Colombia in rimonta nell’ottavo inning. Il successo, pur sofferto, rappresenta un importante passo avanti per gli azzurri, che affronteranno domani i padroni di casa della Spagna. Il tecnico Francisco Cervelli ha commentato la vittoria e la prossima sfida, sottolineando l’impegno della squadra e la forza della Spagna.

Un successo costruito con determinazione

Dopo un match intenso e combattuto, gli azzurri hanno dimostrato di non mollare, come ha sottolineato Cervelli: “Non abbiamo mai mollato”. La squadra ha preparato la partita bene e ha mantenuto lo stesso approccio offensivo, riuscendo a ribaltare la situazione nel momento più cruciale. “Tutti sanno che tipo di lavoro devono fare e si sono fatti trovare sempre pronti”, ha aggiunto il CT, riconoscendo l’impegno di tutti i giocatori.

Pubblicità

La squadra ha dimostrato una grande resistenza e capacità di reazione

La vittoria è arrivata grazie a un lavoro di squadra e a una preparazione attenta. Il bullpen ha giocato un ruolo chiave, con Bocchi che ha fatto un ottimo lavoro. “Il bullpen è stato incredibile, Bocchi ha fatto un ottimo lavoro e probabilmente sarà pronto per la terza partita”, ha sottolineato Cervelli, riconoscendo l’importanza del contributo dei lanciatori nella vittoria.

La Spagna, avversaria forte e professionista

Il prossimo impegno della squadra azzurra sarà contro la Spagna, che Cervelli ha definito “fortissima”. “La Spagna è fortissima, gioca sempre bene e ha dei giocatori professionisti”, ha commentato il tecnico, anticipando la sfida che attende i giocatori. La squadra spagnola, padrona di casa del torneo, rappresenta un avversario di alto livello, con una preparazione e una tecnica di gioco di alto livello.

La squadra azzurra si prepara con determinazione per la prossima sfida

Il minitorneo di qualificazione al Premier 12 si svolge a Barcellona e vede la partecipazione di squadre di diversi Paesi. L’Italia, con il suo successo iniziale, ha messo le basi per un percorso competitivo. Le prossime partite saranno decisive per il raggiungimento degli obiettivi, e la squadra azzurra si prepara con determinazione a fronteggiare le sfide future. Le interviste a Lisa Vittozzi e Pietro Sighel, l’ultima parte del calendario di Los Angeles 2028 e tanto altro sono in programma. La squadra si mostra pronta a dare il meglio in ogni momento, con un approccio professionale e una mentalità vincente. La vittoria contro la Colombia è un segnale positivo, ma la strada è ancora lunga e le prossime sfide saranno decisive per il successo finale.

Italbaseball vince contro Colombia per 4-3 in rimonta

Cervelli: “Non abbiamo mai mollato”

Prossimo match contro la Spagna, avversaria forte