Baskonia perde il match 700 contro il Besiktas in Euroliga

Il Baskonia ha subìto una sconfitta contro il Besiktas nel match 700 della sua storia in Euroliga, con un punteggio finale di 84-92. La partita, giocata al Fernando Buesa Arena di Vitoria davanti a 7.351 spettatori, ha visto il team turco dominare la gara, nonostante un inizio e un finale difficili per i vitorianos. Il Baskonia, nonostante un miglioramento nel momento cruciale, non è riuscito a ottenere la vittoria, rimanendo a quota 1-3 dopo le prime quattro giornate del torneo.

Un inizio difficile per i vitorianos

Il Baskonia ha iniziato male la partita, con un attacco debole e un’efficacia limitata. I giocatori vitorianos hanno fallito i primi cinque tiri e hanno perso alcuni palloni, causando un deficit di 11 punti nel primo quarto. La difesa locale ha mostrato troppe lacune, permettendo al Besiktas di segnare 28 punti prima della prima pausa. La squadra turca, guidata da Wenyen Gabriel e Scottie Wilbekin, ha dominato la gara, con il loro attacco e la loro capacità di convertire i tiri liberi.

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La reazione del Baskonia

Dopo un inizio difficile, il Baskonia ha cercato di reagire, trovando un momento di miglioramento nel secondo quarto. Tuttavia, il Besiktas ha continuato a mantenere il controllo del gioco, con un parziale di 11-0 che ha riportato il vantaggio al team turco. Il Baskonia ha avuto un momento di rimonta, grazie a un tiro di Joksimovic, ma il vantaggio del Besiktas si è rafforzato nel terzo periodo. La squadra vitoriana ha perso ulteriore terreno, con un attacco debole e un’efficacia limitata dagli esterni.

La squadra turca ha mostrato una superiorità costante, con un attacco fluido e una difesa efficace. Il Baskonia, nonostante un miglioramento nel momento cruciale, non è riuscito a chiudere la partita, rimanendo a quota 1-3 dopo le prime quattro giornate del torneo. La sconfitta ha messo in evidenza le difficoltà del team vitoriano, che dovrà migliorare la sua capacità di reagire e di mantenere il controllo del gioco. Il Besiktas ha dominato la partita con un attacco fluido e una difesa efficace. Il Baskonia, nonostante un miglioramento nel momento cruciale, non è riuscito a ottenere la vittoria. La squadra turca ha dimostrato una superiorità costante, con un attacco fluido e una difesa efficace, mentre il Baskonia ha mostrato difficoltà nel mantenere il controllo del gioco.

La sconfitta ha messo in evidenza le difficoltà del Baskonia. Il team vitoriano dovrà migliorare la sua capacità di reagire e di mantenere il controllo del gioco. Il match 700 in Euroliga ha visto un dominio del Besiktas, con un’azione fluida e una difesa efficace. Il Baskonia, nonostante un miglioramento nel momento cruciale, non è riuscito a ottenere la vittoria, rimanendo a quota 1-3 dopo le prime quattro giornate del torneo.

La partita ha visto un’azione dominante del Besiktas, con un attacco fluido e una difesa efficace. Il Baskonia, nonostante un miglioramento nel momento cruciale, non è riuscito a ottenere la vittoria, rimanendo a quota 1-3 dopo le prime quattro giornate del torneo. La squadra turca ha dimostrato una superiorità costante, con un attacco fluido e una difesa efficace, mentre il Baskonia ha mostrato difficoltà nel mantenere il controllo del gioco.