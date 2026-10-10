Imoco Conegliano e Uyba Busto Arsizio in diretta: sfida in equilibrio per le campionesse d’Italia

Imoco Conegliano e Uyba Busto Arsizio si affrontano in una partita in diretta, valida per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile 2026-2027. La sfida, in programma alle 20.30 al PalaVerde di Treviso, vede le campionesse d’Italia partire con i favori del pronostico, nonostante l’impegno non sia agevole. La formazione allenata da Enrico Barbolini, dopo una sconfitta per 3-2 contro Novara, cerca il riscatto, mentre Conegliano, forte di una rosa costruita per ambire a trofei nazionali e europei, punta a confermare le buone prestazioni dell’esordio. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre in grado di mettere in difficoltà l’avversaria.

La forza di Conegliano e la determinazione di Busto Arsizio

La squadra veneta, guidata da Enrico Barbolini, ha dimostrato qualità nella sfida contro la forte squadra piemontese, riuscendo a trascinare la contesa fino al quinto set. Nonostante la profondità e la qualità del roster, la formazione di Santarelli ha scelto di riposare alcune giocatrici chiave come Wołosz, Gabi, Haak e Fahr, ma la profondità della rosa ha permesso a Conegliano di prendersi la vittoria senza grande fatica. La giovane opposta Merit Adigwe, affiancata da Sillah e Zhu Ting, ha dato un contributo significativo, mentre le centrali Cekulaev e Manfredini, insieme alla libero Monica De Gennaro, hanno garantito stabilità e precisione.

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Per mettere in difficoltà le campionesse d’Italia, Busto Arsizio dovrà offrire una prestazione quasi perfetta, sia in attacco che in difesa. Le lombarde si affidano soprattutto agli attacchi dell’opposta Wada Yukiko e delle schiacciatrici Leana Grozer e Valeria Battista. Conegliano dovrà fare attenzione anche alle centrali Matilde Munarini e Alice Torcolacci, mentre la palleggiatrice Seki Nanami è chiamata a dirigere ed organizzare l’attacco, mentre Federica Pelloni vestirà la maglia di libero.

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre in grado di mettere in difficoltà l’avversaria.

Un’occasione per osservare la qualità delle squadre

OA Sport offre la Diretta Live testuale, con aggiornamenti in tempo reale e cronaca punto dopo punto per non perdere neanche un’emozione della sfida. La partita è un’occasione per osservare come le squadre si confrontino in un contesto di alta competizione, con entrambe le formazioni in cerca di conferme e riscatto. La sfida tra Conegliano e Busto Arsizio si annuncia come un match in cui la qualità e la determinazione saranno determinanti per il risultato finale. La formazione allenata da Enrico Barbolini ha mostrato buone qualità nella sfida contro la forte squadra piemontese, riuscendo a trascinare la contesa fino al quinto set. La profondità e la qualità del roster hanno permesso a Conegliano di prendersi la vittoria senza grande fatica. La giovane opposta Merit Adigwe, affiancata da Sillah e Zhu Ting, ha dato un contributo significativo, mentre le centrali Cekulaev e Manfredini, insieme alla libero Monica De Gennaro, hanno garantito stabilità e precisione.

La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre in grado di mettere in difficoltà l’avversaria.

La squadra veneta, guidata da Enrico Barbolini, ha dimostrato qualità nella sfida contro la forte squadra piemontese, riuscendo a trascinare la contesa fino al quinto set. Nonostante la profondità e la qualità del roster, la formazione di Santarelli ha scelto di riposare alcune giocatrici chiave come Wołosz, Gabi, Haak e Fahr, ma la profondità della rosa ha permesso a Conegliano di prendersi la vittoria senza grande fatica.