Baycurrent Classic: un terzetto al comando a una tornata dal termine

Il Baycurrent Classic, evento del PGA Tour in corso al Yokohama Country Club di Yokohama, si avvicina al termine con un terzetto al comando. Dopo quattro tornate, il leader è formato da tre golfisti statunitensi: Jacob Bridgeman, Zachary Bauchou e Michael Brennan, che si dividono il primato con un punteggio di -13. Tra i partecipanti, Michael Brennan si distingue per un ottimo -6 ottenuto nella nottata italiana, un risultato che lo colloca tra i migliori della giornata. L’evento, organizzato in coabitazione con il Japan Golf Tour, ha visto nel passato la vittoria di grandi nomi come Tiger Woods.

Un record di prestazione nella nottata italiana

Michael Brennan, uno dei tre leader, ha messo in mostra un’ottima performance nella nottata italiana, ottenendo un punteggio di -6. Questo risultato, pur non essendo il migliore del campo, ha contribuito a mantenere il gruppo in testa. Il terzetto, composto da tre atleti statunitensi, si prepara a disputare l’ultima tornata, che inizierà nella notte italiana di domenica.

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La quarta tornata sarà decisiva per determinare il vincitore del torneo.

Un quintetto interessante in quarta posizione

Al quarto posto si trova un quintetto formato da atleti di diversa nazionalità: l’australiano Adam Scott, l’inglese Jordan Smith, il tedesco Stephan Jaeger e gli statunitensi Keith Mitchell e Justin Thomas. Questi giocatori, con un punteggio di -12, si trovano a una distanza non troppo grande dal gruppo di testa, ma con la possibilità di migliorare i loro risultati nell’ultima tornata. Al nono posto, nella top ten, si trovano gli americani Ryan Gerard, Max Homa e Mac Meissner, che hanno ottenuto un punteggio di -10. La classifica è molto serrata, con diversi atleti fuori dalla top ten che potrebbero entrare in lotta per il trofeo se riusciranno a migliorare i loro risultati nell’ultimo round.

Xander Schauffele, numero 10 dell’Official World Golf Ranking, si trova in dodicesima posizione con un punteggio di -9.

L’americano, che ha già vinto il Baycurrent Classic nella passata stagione, cercherà di difendere il successo ottenuto, cercando una rimonta nell’ultima tornata. Nonostante un doppio bogey alla buca 5, Schauffele ha dimostrato di avere le capacità per vincere il torneo. Il Baycurrent Classic, che si svolge sul percorso par 71 dello Yokohama Country Club, è uno dei più prestigiosi del PGA Tour e attira un field di alto livello. Appuntamento dunque a domani per scoprire il risultato finale. La quarta tornata, che inizierà nella notte italiana di domenica, sarà decisiva per determinare il vincitore del torneo.