Qualifiche F1 Singapore: orario, dove vederle e i migliori tempi

Qualifiche F1 Singapore: orario e dove seguire in diretta tv e streaming.

Le qualifiche del Gran Premio di Singapore si terranno oggi, sabato 10 ottobre, alle 15, sul circuito di Marina Bay. L’appuntamento è parte del 17° appuntamento stagionale della Formula 1, che si svolgerà domani, domenica, alle 14. La gara, che prevede 62 giri per un totale di 306,143 km, si svolgerà su un tracciato di 4,940 metri con 19 curve. Il circuito, noto per le sue sfide tecniche e la sua atmosfera unica, ha visto nel 2024 la vittoria di Norris.

Le ambizioni della Ferrari e i tempi di Leclerc e Hamilton

La Ferrari ha espresso forti ambizioni per questa gara, con Leclerc che ha chiuso il venerdì con il terzo miglior tempo e Hamilton che ha lottato per la pole position fino alla P2. La competizione è già iniziata con le qualifiche Sprint del venerdì, dove Verstappen ha vinto dopo una intensa lotta con Leclerc, che è stato beffato nel finale anche da Russell. Questo scenario ha reso il day-2 del GP di Singapore promettente e spettacolare.

Pubblicità

Le prestazioni di Leclerc e Hamilton hanno dato ottimismo per le qualifiche.

Il tracciato di Singapore, con la sua combinazione di curve e rettilinei, richiede una gestione precisa delle gomme e una buona gestione della temperatura. La lunghezza del giro, di 4,940 metri, e la complessità del tracciato hanno reso questa gara un’occasione importante per testare le capacità dei piloti e delle squadre. La Ferrari, con Leclerc e Hamilton, sembra aver messo in mostra un buon livello di competitività, con un’ottima posizione nella classifica delle qualifiche.

Orario e dove seguire le qualifiche in diretta

Le qualifiche del Gran Premio di Singapore inizieranno alle 15, con la gara Sprint che si è svolta alle 11. La trasmissione sarà in diretta su Sky e in streaming su Now, con l’aggiunta di Tv8 che trasmetterà in chiaro l’evento. Gli appassionati potranno seguire in tempo reale le prestazioni dei piloti e le strategie delle squadre, con un’attenzione particolare alle sfide tecniche del tracciato.

La trasmissione in chiaro su Tv8 permette a tutti di seguire l’evento senza abbonamento.

Le qualifiche del GP di Singapore rappresentano un momento chiave per determinare chi partirà dalla pole position e chi dovrà fare un passo in più per raggiungere la vetta. Con la gara in programma domani alle 14, i piloti dovranno affrontare le sfide del tracciato con la massima concentrazione, sapendo che ogni millisecondo può fare la differenza. La Formula 1, con il suo mix di tecnologia, strategia e emozione, continua a regalare momenti memorabili, come quelli visti oggi nel day-2 del GP di Singapore. Il circuito di Singapore, con la sua lunghezza di 4,940 metri e 19 curve, ha reso questa gara un’esperienza unica per i piloti e gli spettatori. La combinazione di sfide tecniche e atmosfera unica ha reso il GP di Singapore un evento di grande interesse per gli appassionati. La Ferrari, con Leclerc e Hamilton, sembra aver messo in mostra un buon livello di competitività, con un’ottima posizione nella classifica delle qualifiche.

Con la gara in programma domani alle 14, i piloti dovranno affrontare le sfide del tracciato con la massima concentrazione, sapendo che ogni millisecondo può fare la differenza. La Formula 1, con il suo mix di tecnologia, strategia e emozione, continua a regalare momenti memorabili, come quelli visti oggi nel day-2 del GP di Singapore. La trasmissione in diretta su Sky e in streaming su Now permette a tutti di seguire l’evento in tempo reale, con l’aggiunta di Tv8 che trasmetterà in chiaro l’evento. Gli appassionati potranno seguire in tempo reale le prestazioni dei piloti e le strategie delle squadre, con un’attenzione particolare alle sfide tecniche del tracciato. Le qualifiche del GP di Singapore rappresentano un momento chiave per determinare chi partirà dalla pole position e chi dovrà fare un passo in più per raggiungere la vetta. Con la gara in programma domani alle 14, i piloti dovranno affrontare le sfide del tracciato con la massima concentrazione, sapendo che ogni millisecondo può fare la differenza.