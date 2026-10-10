Ale Galán: “Il numero 1 è molto difficile da raggiungere”

Ale Galán, giocatore di pádel madrileño, ha espresso con sincerità la sua situazione nella lotta per il numero uno. Dopo la qualificazione alle semifinali a Düsseldorf, il giocatore ha riconosciuto che le sue possibilità di raggiungere la cima del circuito sono state complicate. “Il numero 1 è molto difficile da raggiungere”, ha detto, mostrando una realtà che si presenta con sfide significative.

Una stagione segnata da risultati non allineati

Galán ha riconosciuto che i risultati non hanno seguito il livello di gioco, anche se in alcuni momenti il suo rendimento è stato elevato. “Questo anno i risultati non hanno seguito il gioco, che era molto alto”, ha spiegato, sottolineando che in alcune occasioni si sono persi partiti in cui il suo gioco era superiore a quello dei rivali. La differenza accumulata nella corsa per il numero uno è di 1.780 punti, un dato che riflette una situazione sfavorevole.

Pubblicità

Nonostante la situazione, Galán ha scelto di non concentrarsi sulle cause dei risultati, ma su come migliorare il proprio gioco. “Voglio concentrarmi nel recuperare il miglior gioco possibile e i risultati, alla fine, saranno il risultato”, ha affermato. Inoltre, il giocatore ha espresso l’intenzione di dare il massimo a suo allenatore nel suo ultimo anno di attività. “La nostra intenzione con Jorge era darle tutto, le massime gioie in questo ultimo anno”, ha concluso.

Un cambiamento di fortuna nel corso della stagione

Galán ha anche menzionato come l’anno scorso si sia verificato un cambiamento di fortuna, che ha portato a una serie di risultati positivi. “Resta la fine della stagione, ma è vero che l’anno scorso si sono cambiate le sensazioni e di colpo si sono iniziati a ottenere i risultati”, ha detto. Nonostante le difficoltà, il giocatore rimane fiducioso nel fatto che con il lavoro giusto, i punti potrebbero andargli a favore.

La sincerità di Galán ha reso la sua dichiarazione un momento di riflessione per il circuito.

Il focus su migliorare il gioco rimane la priorità per il giocatore.

Galán qualificato alle semifinali a Düsseldorf

Differenza di 1.780 punti nella corsa per il numero uno

Concentrarsi sul miglioramento del gioco e sul supporto dell’allenatore

La sua onestà ha reso la sua dichiarazione un momento di riflessione per il circuito, mostrando una realtà che molti giocatori affrontano. Mentre si avvicina alla fine della stagione, Galán continua a cercare di dare il meglio di sé e a soddisfare le aspettative del suo allenatore. La lotta per il numero uno rimane un grande sfida, ma Galán non perde la fiducia nella sua capacità di migliorare e raggiungere i suoi obiettivi.