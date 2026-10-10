Disparità patrimoniale tra generazioni: il 60% dei pensionati possiede un secondo immobile, il 36% dei giovani ne ha solo uno

L’economia spagnola si trova a fronteggiare sfide strutturali complesse che mettono a rischio la stabilità del benessere sociale a medio e lungo termine. Tra i principali fattori di tensione, il mercato immobiliare e i crescenti costi del sistema pensionistico emergono come elementi chiave. L’economista Daniel Fernández ha evidenziato una marcata divergenza patrimoniale tra le generazioni, con il 60% dei pensionati che possiede un secondo immobile, rispetto al 36% dei giovani che ne ha solo uno. Solo il 35% dei giovani riesce a ottenere la prima casa, un dato che sottolinea le difficoltà crescenti per l’accesso al mercato immobiliare.

Disparità patrimoniale tra generazioni

Secondo l’analisi di Fernández, le generazioni più anziane hanno consolidato una posizione finanziaria stabile, accumulando una parte significativa del parco immobiliare nazionale. Al contrario, i giovani si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità, con barriere quasi insuperabili per emanciparsi, accedere a un alloggio a buon prezzo o acquistare la prima proprietà. Questa distorsione riduce la capacità di risparmio delle nuove generazioni e aumenta la precarietà della vita delle famiglie giovani. Un dato particolarmente significativo è che quasi il 69% dei pensionati possiede un secondo immobile, un fenomeno che contribuisce alla crescente disuguaglianza patrimoniale. Questa situazione si complica ulteriormente a causa della demografia, con la graduale uscita dalla vita attiva della generazione del baby boom, che porterà a un aumento esponenziale del costo pubblico per la protezione sociale e le pensioni.

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La divergenza patrimoniale tra generazioni si fa sempre più profonda e insostenibile.

Impatto sulle politiche pubbliche

La combinazione di questi fattori ha generato una profonda e insostenibile divergenza intergenerazionale. Gli esperti e analisti finanziari hanno messo in guardia sul fatto che questi problemi sono profondamente interconnessi, creando una “grieta” che si fa sempre più profonda. Questo compromesso economico mette in pericolo la capacità dello Stato di investire in politiche pubbliche di vivienda o di supporto all’occupazione giovanile. Le nuove generazioni si trovano in una posizione di vulnerabilità istituziale proprio nel momento in cui hanno bisogno di consolidare la loro emancipazione e proiettare il loro futuro economico a lungo termine. La situazione, se non affrontata, potrebbe portare a una crisi sociale e economica sempre più grave, con conseguenze a lungo termine per la stabilità del sistema.

La questione non si limita solo al mercato immobiliare, ma coinvolge anche il sistema pensionistico.

La divergenza patrimoniale rappresenta un problema strutturale che richiede interventi mirati e tempestivi per evitare un aggravamento delle condizioni socioeconomiche. L’economista Daniel Fernández ha sottolineato come questa situazione possa mettere a rischio la sostenibilità delle politiche sociali e la stabilità del sistema economico nazionale.