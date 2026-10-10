Grant Forrest e Joe Dean in testa all’Open di Spagna, italiani in chiaroscuro

L’Open di Spagna si apre con una leadership temporanea in mano a Grant Forrest e Joe Dean, due golfisti che si dividono il comando con un punteggio di -13. La gara, in corso al momento della redazione, vede i due atleti in testa dopo 18 buche, con Forrest che ha registrato un punteggio di -4 e Dean di -6, pur con alcune penalità durante la partita. Alle loro spalle si posizionano un terzetto a -12, composto dal francese Victor Perez, dal danese Jacob Skov Olesen e dallo svizzero Joel Girrbach, con Perez che ha segnato un eagle alla buca 4. Sesto da solo a -11 si piazza lo spagnolo Angel Ayora, che potrebbe rappresentare una minima speranza di vittoria al di là dei cinque giocatori principali.

Italiani in chiaroscuro

Per quanto riguarda i giocatori italiani, la situazione appare tutt’altro che rosea. Francesco Laporta e Stefano Mazzoli si trovano al 31° posto con un punteggio di -3, mentre Renato Paratore e Francesco Molinari mantengono la posizione al 39° con un punteggio di -2. Matteo Manassero, invece, si colloca al 48° posto a -1, mentre Filippo Celli è al 73° con un punteggio di +4. La performance degli italiani, pur non essendo in grado di competere con i leader, mostra comunque una certa stabilità, sebbene non sufficiente per raggiungere i primi posti.

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La posizione degli italiani non è in grado di competere con i leader, ma la loro partecipazione rimane un elemento di interesse per il pubblico. La gara, inoltre, ha visto la partecipazione di diversi atleti di alto livello, tra cui il francese Victor Perez, che ha dimostrato una buona capacità di gioco con il suo eagle.

Altri protagonisti del campo

Al settimo posto si colloca il francese Martin Couvra con un punteggio di -9, mentre all’ottavo posto si piazza lo spagnolo Eugenio Chacarra, seguito dal neozelandese Daniel Hillier, dallo svedese Joakim Lagergren, dallo svedese Oliver Lindell e dal sudafricano Hennie du Plessis. Tra i favoriti, Chacarra si distingue per la sua posizione di vantaggio, pur non essendo in grado di superare i due leader.

La gara si svolge in un contesto di alta tensione, con i giocatori impegnati in una battaglia serrata per il primo posto. I due leader, Forrest e Dean, sembrano aver messo in mostra una buona strategia e una gestione efficace del campo, pur non essendo riusciti a evitare alcune penalità. La gara, che si prospetta lunga e impegnativa, potrebbe portare a sorprese, soprattutto con l’arrivo dei giocatori che si trovano a -12 e a -11, che potrebbero rivelarsi decisivi nella fase finale. La competizione, che vede la partecipazione di atleti di alto livello, si svolge in un contesto di alta tensione e di attesa per i prossimi sviluppi. I giocatori, tra cui i due leader, si trovano in una posizione di vantaggio, ma la gara non è ancora conclusa e potrebbe portare a cambiamenti significativi nella classifica.