Carlos Alcaraz spiega il motivo del suo nuovo look: “Ha llegado para quedarse”

Carlos Alcaraz, il campione spagnolo del tennis, ha rivelato il motivo del suo nuovo look con il baffo dopo la vittoria contro Cerúndolo nella prima ronda del Masters 1000 di Shangai. L’atleta, noto per la sua personalità estroversa e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ha spiegato che l’idea di indossare il baffo era nata da tempo. “Siempre había querido saltar a la pista con bigote”, ha detto il giocatore, rivelando che la decisione è stata presa dopo la vittoria a Tokyo, dove ha comunicato al team che avrebbe mantenuto il look per tutta la settimana.

Un dettaglio che ha generato allegria e divertimento

Il baffo, che ha suscitato interesse tra i tifosi e i compagni di squadra, è diventato un simbolo di allegria e spontaneità. “Genera buen ambiente, nos divertimos y hacemos bromas con ello”, ha aggiunto Alcaraz, sottolineando come l’aspetto nuovo abbia contribuito a creare un clima più leggero e coinvolgente durante la competizione. La scelta non è solo estetica, ma anche una forma di espressione personale.

Pubblicità

Un dettaglio che ha suscitato reazioni positive

La scelta di Alcaraz di indossare il baffo ha suscitato reazioni positive da parte del pubblico e dei media. Molti hanno apprezzato l’originalità e la spontaneità del look, che si distingue da una tradizione più classica nel tennis. L’atleta, però, ha chiarito che non si tratta di un cambio radicale, ma di un dettaglio che riflette la sua personalità e la sua voglia di fare le cose in modo diverso. Ha llegado para quedarse, ha detto Alcaraz, riferendosi al baffo, che sembra essere diventato un elemento fisso del suo look.

La decisione di Alcaraz di mantenere il baffo durante la settimana di gara ha anche creato un legame più forte con il team e con i tifosi. L’atleta ha spiegato che l’idea è nata durante una conversazione con il team dopo la vittoria a Tokyo, dove ha deciso di provare l’aspetto e di mantenerlo per tutta la settimana. “Siempre había querido saltar a la pista con bigote”, ha ripetuto, sottolineando che l’idea era da tempo in cantiere e che la vittoria a Tokyo ha dato il via al progetto. Il baffo di Alcaraz non è solo un dettaglio estetico, ma anche un simbolo di autenticità e personalità. L’atleta, noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ha dimostrato ancora una volta come la sua personalità si rifletta anche nei dettagli del suo aspetto. La scelta di indossare il baffo ha suscitato interesse e curiosità, ma anche rispetto per la sua capacità di prendere decisioni personali e di esprimersi in modo unico.