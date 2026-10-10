B Jones annuncia un nuovo linfoma: “Toca volver a empezar”

La DJ spagnola Beatriz Martínez, nota come B Jones, ha annunciato su Instagram un nuovo episodio nella sua battaglia contro il cancro. Dopo mesi di trattamento e la speranza di aver superato la malattia, la cantante ha ricevuto una nuova notizia medica: un linfoma in una zona diversa della testa. La notizia, pubblicata in un post emozionante, ha suscitato reazioni forti da parte dei fan e del pubblico, che hanno espresso sostegno e solidarietà.

Un nuovo inizio dopo la battaglia

“Hace poco compartí con vosotros una de las noticias más felices de mi vida: había vencido al cáncer”, ha iniziato B Jones nel suo post, ricordando il lungo percorso di recupero. Dopo mesi di chemioterapia e un trapianto di midollo, credeva di aver lasciato la malattia alle spalle e di poter tornare alla normalità. Tuttavia, poco dopo, ha ricevuto un’altra notizia medica che ha messo in discussione questa speranza.

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“La vida volvió a darme un golpe: un nuevo linfoma, esta vez en otra zona de la cabeza”, ha spiegato la DJ.

La notizia ha colpito duramente la cantante, che ha riconosciuto la difficoltà di accettare che la sua storia non sia ancora finita. “Aceptar que todo esto aún no había terminado, después de haber pasado por tanto y de creer que por fin podía empezar a recuperarme, está siendo increíblemente duro”, ha confessato. Nonostante la difficoltà, B Jones ha cercato di trovare forza e speranza per affrontare questa nuova sfida.

Un messaggio di speranza e determinazione

“Aquí estoy, asimilándolo y reuniendo fuerzas para afrontar una nueva batalla”, ha scritto la DJ, mostrando la sua determinazione. Nonostante la gravità della situazione, ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, senza minimizzare la durezza del momento. “No voy a decir que es fácil, porque no lo es. Pero sigo tenendo esperanza, ganas de vivir y mucho por lo que luchar”, ha aggiunto.

“Toca volver a empezar. Una vez más. Porque esta historia todavía no ha terminado”, ha concluso B Jones.

Il post, accompagnato da foto da letto d’ospedale, ha ricevuto numerose reazioni positive da parte dei fan, che hanno espresso sostegno e solidarietà. La notizia arriva dopo che B Jones aveva già vissuto un momento significativo nel suo percorso di recupero: il suo ritorno al Mainstage di Tomorrowland, dove aveva eseguito un set in sedia a rotelle a causa delle conseguenze del trattamento. La DJ, che aveva trascorso sette mesi in ospedale, ha visto il suo ritorno al palco come un simbolo di speranza e perseveranza. Ora, dopo aver condiviso la vittoria contro il cancro, affronta un nuovo episodio nella sua lotta. La sua storia, però, non è ancora finita.