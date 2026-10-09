Giro di Lombardia 2026: tutti gli italiani in gara. Ciccone cerca vendetta su Evenepoel

Il Giro di Lombardia 2026 si appresta a scendere in campo, con tutti gli italiani in gara e un parterre di alto livello. Dopo i Mondiali e gli Europei, le strade italiane tornano protagoniste, con il Giro di Lombardia che si svolgerà domani, sabato 10 ottobre, alla sua centoventesima edizione. La corsa, che si svolgerà da Bergamo a Como per 239 chilometri, presenta una novità: la doppia salita a San Fermo della Battaglia, in un percorso sempre ostico. L’assenza di Tadej Pogacar, impegnato nella riabilitazione dopo la caduta alla Vuelta, non ha ridotto il livello del parterre, che rimane di primissimo livello.

Giulio Ciccone cerca vendetta su Evenepoel

Giulio Ciccone, all’ultima corsa con la Lidl-Trek, vuole riscattarsi dopo la delusione degli Europei e cerca vendetta su Remco Evenepoel, il grande favorito della gara. Il belga, che ha vinto la gara in passato, punta a aggiungere il Giro di Lombardia al suo palmares, dopo i secondi posti degli ultimi anni. Ciccone, invece, ha la possibilità di fare una prova di forza, con la speranza di dimostrare che può competere con i migliori. Il ciclista ha espresso la sua determinazione, dichiarando che vuole dimostrare di essere in grado di stare al passo con i migliori.

Pubblicità

Un parterre di alto livello con tanti azzurri

Al via saranno 38 gli azzurri, con buone opportunità di essere protagonisti. Tra i nomi più attesi, ci sono Christian Scaroni, che vuole confermare il bronzo europeo con un’altra prova di livello. Altri nomi di spicco includono Francesco Busatto, Luca Vergallito, Antonio Tiberi, Edoardo Zambanini, Martin Marcellusi, Manuel Tolio, Filippo Turconi, Lorenzo Germani, Giulio Moscon, Gianni Cattaneo, Giulio Pellizzari, Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Alessandro Vendrame, Andrea Covi, Mattia Crescioli, Thomas Pesenti, Davide Piganzoli, Sergio Meris, Simone Velasco, Nicola Conci, Lorenzo Fortunato, Diego Ulissi e molti altri.

La gara, che si svolgerà domani, sarà l’ultima classica Monumento del 2026, con un percorso che metterà a dura prova i migliori. Il Giro di Lombardia, con la sua tradizione e la sua intensità, è sempre un evento speciale, e quest’anno non sarà da meno. I tifosi italiani, che hanno seguito la stagione con attenzione, sperano in una bella prova da parte dei loro ciclisti, con la possibilità di fare una grande figura.

Il Giro di Lombardia 2026 rappresenta un momento importante per il ciclismo italiano, con la possibilità di dimostrare il livello dei migliori. Con tutti gli italiani in gara e un parterre di alto livello, la gara promette di essere emozionante e ricca di momenti di tensione. La vittoria, se dovesse arrivare, sarà un successo per l’Italia e per i suoi ciclisti, che hanno la possibilità di fare una prova di forza contro i migliori del mondo.