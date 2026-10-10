Il problema del terreno di gioco al Bernabéu risolto, ma i concerti restano un’incognita

Il Real Madrid ha risolto il problema del terreno di gioco, ma i concerti restano un’incognita. Il club ha scelto una nuova erba e ha accelerato le opere di insonorizzazione.

Il Real Madrid ha finalmente risolto il lungo problema del terreno di gioco al Bernabéu, un tema che aveva tormentato il club per anni. Dopo anni di critiche e interventi, il club ha scelto una nuova miscela di erba e ha accelerato le opere di insonorizzazione per permettere il ritorno dei macroconcierti. La soluzione, tuttavia, non risolve completamente la situazione, poiché i concerti restano un’incognita legale e tecnica.

Un nuovo terreno di gioco e una soluzione di fondo

Il Real Madrid ha deciso di installare una nuova miscela di erba, RyeBlue Deportivo, composta al 50% di raygrass e al 50% di poa pratensis. Questa combinazione è stata scelta per le sue alte prestazioni e per la sua capacità di resistere alle condizioni climatiche estreme. La scelta di conservare la struttura inferiore del terreno di gioco, invece di iniziare da zero, ha permesso di risparmiare tempo e risorse, accelerando il processo di installazione.

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La soluzione scelta ha permesso al club di risolvere il problema del terreno di gioco in modo definitivo.

Le opere di insonorizzazione, invece, sono state completate in modo rapido, grazie all’accelerazione dei lavori dopo l’evento del Miami Dolphins-Commanders. Il club ha rafforzato diversi punti del Bernabéu per ridurre la diffusione del suono all’esterno, con particolare attenzione alle zone di accesso e ai muri. Tuttavia, le prove ufficiali di emissione sono ancora in corso, e il club attende i risultati prima di considerare il problema risolto.

Un passo avanti, ma i concerti restano un’incognita

Sebbene il terreno di gioco sia ora in condizioni ottimali, i concerti restano un problema non risolto. La legge e i litigiosi rapporti con le promotoras continuano a ostacolare il ritorno degli eventi di grandi dimensioni. Il Real Madrid ha ricevuto un sostegno legale, ma non è sufficiente per garantire la ripresa completa delle attività. La legge sulla gestione degli spettacoli pubblici, inoltre, è ancora in discussione, e il club deve attendere per poter programmare nuovi eventi.

Il club non ha ancora trovato una soluzione definitiva per il ritorno dei concerti.

Per il momento, il Real Madrid si concentra su altre attività, come i convegni, le galas e gli eventi privati, che permettono di mantenere il Bernabéu attivo economicamente. Tuttavia, il ritorno dei macroconcierti rimane un obiettivo importante per il club, non solo per il loro impatto economico, ma anche per la sua immagine e la sua capacità di attrarre pubblico.

Un futuro incerto, ma con nuove opportunità

Il Real Madrid continua a cercare soluzioni per permettere il ritorno dei concerti, tra cui l’idea di modificare gli orari degli eventi per ridurre l’impatto acustico. Il club spera di trovare un modello che permetta di recuperare una parte del potere economico e mediatico che i macroconcierti avevano. Mentre attende i risultati legali e tecnici, il Bernabéu rimane un luogo di attività e di interesse, anche se non è ancora tornato al suo massimo splendore.