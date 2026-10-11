Benetton subisce una rimonta decisiva: sconfitta contro gli Scarlets a Llanelli

La Benetton ha subito un’ennesima rimonta in casa contro gli Scarlets, perdendo per 27-26 in un match che si è deciso all’ultimo minuto a Llanelli. La squadra trevigiana, che aveva costruito un vantaggio di quattordici punti nel primo tempo, ha visto il risultato ribaltarsi grazie a un piazzato di Sam Costelow al 79’ che ha portato i gallesi al successo. La partita, giocata in un clima acceso, ha visto la Benetton prendere il controllo del match nella seconda metà del primo tempo, ma gli Scarlets hanno risposto con una rimonta determinata.

Una partita dominata e poi ribaltata

La Benetton ha iniziato con un’ottima prestazione, prendendo il controllo del match fin dal primo minuto. Al 9’ un’azione di maul ha portato i trevigiani al vantaggio, con Siua Maile che ha depositato l’ovale oltre la linea e Jacob Umaga che ha trasformato il punteggio sul 7-7. Nella seconda metà del primo tempo, la squadra ha continuato a dominare, con Onisi Ratave che ha segnato una meta al 23’ e Umaga che ha trasformato per il 7-14. Dopo un’azione di passaggi incisivi al 33’, Francois Carlo Mey sembrava aver segnato, ma la meta è stata annullata. Poco dopo, Michele Lamaro ha schiacciato in area di meta e Umaga ha trasformato per il 7-21.

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La Benetton ha dominato gran parte del primo tempo, costruendo un vantaggio di quattordici punti. Tuttavia, nella ripresa gli Scarlets hanno mostrato un nuovo spirito e hanno iniziato a rimontare. Al 52’ un intercetto perfettamente temporizzato di Blair Murray ha portato i gallesi a segnare, con Sam Costelow che ha trasformato per il 14-21. La Benetton ha cercato di mantenere il controllo, ma gli Scarlets hanno continuato a pressare. Al 56’ un’azione penetrante ha portato a una meta di Ellis Mee, che ha portato i padroni di casa sul 19-21.

Una rimonta che ha sorpreso tutti

Negli ultimi 20 minuti, la partita si è decisa sul filo di lana. La Benetton ha visto ridursi drasticamente il vantaggio, con gli Scarlets che hanno risposto con una rimonta determinata. Al 65’ un calcio a seguire degli Scarlets permette a Ellis Mee di schiacciare in meta e di completare la doppietta, per il sorpasso sul 24-21. La Benetton non si è arresa: al 71’ recupera palla e un calcio di Marin, con Louis Lynagh che ne approfitta e va in meta, riportando avanti i trevigiani sul 24-26.

Quando sembrava fatta per la Benetton, Sam Costelow è stato glaciale dalla piazzola e ha firmato il 27-26 con un piazzato decisivo al 79’, portando gli Scarlets al successo. La sconfitta per la Benetton rappresenta un altro risultato amaro in stagione, con la squadra che continua a subire rimonte in casa. Gli Scarlets, invece, hanno ritrovato il primo successo stagionale, dimostrando di essere una squadra in crescita.

La partita, giocata in un clima acceso, ha visto la Benetton prendere il controllo del match, ma gli Scarlets hanno risposto con una rimonta determinata, portando a un risultato che ha lasciato tutti a bocca aperta. La Benetton, che aveva costruito un vantaggio significativo, ha visto il risultato ribaltarsi grazie a una prestazione di qualità degli Scarlets, che hanno dimostrato di essere una squadra in grado di reagire in modo efficace.