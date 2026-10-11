Brendan Allen vince per sottomissione su Duncan e si presenta come candidato al titolo UFC

Il 11 ottobre 2026, al APEX di Las Vegas, Brendan Allen (28-7) ha vinto per sottomissione contro Christian Leroy Duncan (15-3) nel quinto round, chiudendo una serata ricca di finalizzazioni per la UFC. L’evento, inizialmente poco atteso, ha superato le aspettative e ha visto il britannico Allen emergere come candidato al titolo nella categoria dei pesi medi. La vittoria di Allen, ottenuta con un mataleón, ha messo in luce la sua capacità di dominare in fase di combattimento e di chiudere i match in modo decisivo.

Una vittoria che apre nuove opportunità

Allen, che aveva già vinto contro Marvin Vettori e Reinier De Ridder in precedenti match, ha dimostrato di essere un avversario difficile da battere. Nonostante fosse stato affrontato da un Duncan classificato al decimo posto nella categoria, Allen ha resistito al forte attacco del britannico e ha dominato la lotta in terra, portandolo a chiudere il match con un mataleón nel quinto round. La vittoria ha garantito a Allen un premio extra per la sua performance e ha aperto la porta a un’opportunità titolare a breve termine.

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La vittoria di Allen ha interrotto la racha di cinque vittorie consecutive di Duncan, costringendolo a riflettere su come rimettere in gioco la sua posizione nella classifica. Nonostante la sconfitta, Duncan ha mostrato una buona resistenza e una capacità di adattamento, ma la sua performance non è stata sufficiente per vincere il match. Allen, invece, ha dimostrato di essere un avversario in grado di affrontare i migliori della categoria e di portare a casa risultati importanti.

Un evento che ha sorpreso tutti

La serata UFC ha visto diversi momenti di grande spettacolo, tra cui il K.O. di André Fili contro Kai Kamaka III e la vittoria di Otari Tanzilovi su Malcolm Wellmaker. Tuttavia, la vittoria di Allen su Duncan è stata la più discussa e ha suscitato interesse per il suo potenziale come candidato al titolo. La UFC, che aveva inizialmente messo Allen in una posizione di sfida contro un prospect non classificato, ha dimostrato di aver sottostimato la sua capacità di competere con i migliori della categoria.

La vittoria di Allen ha anche segnato un momento di riconoscimento per il suo lavoro all’interno della UFC. Dopo aver vinto due K.O. al suo ingresso, Allen ha dimostrato di essere in grado di mantenere un livello elevato di performance anche contro avversari di alto livello. La sua vittoria ha messo in luce la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi stili di combattimento, fattori che lo rendono un candidato serio per il titolo. La serata ha visto anche altri momenti di spettacolo, come il K.O. di Niko Price su Leon Shahbazyan e la vittoria di Francisco Prado su Ismael Bonfim. Tuttavia, la vittoria di Allen su Duncan è rimasta il momento più significativo, non solo per il risultato, ma anche per il potenziale che apre per il futuro del britannico. Con questa vittoria, Allen si presenta come un candidato serio per il titolo e potrebbe presto essere chiamato a sfidare i migliori della categoria.

Brendan Allen vince per sottomissione su Christian Leroy Duncan

Allen si presenta come candidato al titolo UFC

La serata UFC ha visto diversi momenti di spettacolo