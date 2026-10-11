Quiles: “Questo non ha fatto niente di più che iniziare”

Máximo Quiles, 18 anni, ha vinto la sua prima corona di campione in Moto3 al Gran Premio di Indonesia di MotoGP, a Mandalika, dopo una gara intensa e emozionante. Dopo la proclamazione ufficiale, il pilota del team Aspar ha espresso la sua gioia con parole sincere e un forte senso di gratitudine. “Questo non ha fatto niente di più che iniziare”, ha detto, riferendosi al suo futuro in questa disciplina. La vittoria, che ha segnato un momento importante nella sua carriera, è arrivata dopo un’ultima gara ricca di emozioni e di concentrazione.

Un momento di emozione e gratitudine

Quiles, noto per il suo carattere vivace, ha mostrato un lato più tenero e commosso dopo la vittoria. “Iba pensando in tutta la mia famiglia… e in miei gatti”, ha detto, mentre cercava di trovare le parole per esprimere la sua gioia. La vittoria, che lo ha reso campione del mondo, è stata vissuta come una delle migliori gare della sua carriera. “Esa última vuelta la he vivido como nunca, la mejor de nunca”, ha dichiarato, con un misto di orgoglio e soddisfazione. La sua famiglia, composta da padre, madre e sorella, ha assistito al momento storico, condividendo la gioia del ragazzo.

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Quiles ha espresso la sua gratitudine verso la sua famiglia, dicendo che la vittoria è un momento che condivide con tutti loro. Il pilota ha anche ricordato la sua celebrazione ispirata a una pellicola che lo ha reso famoso. “Yo siempre he querido celebrarlo a lo Máximo Décimo Meridio. Ha sido brutal. ¿Décima victoria? Sí, brutal. El destino”, ha commentato, con un tono di orgoglio e di fiducia nel suo destino.

La vittoria di Quiles a Mandalika rappresenta un passo importante nella sua carriera, ma anche un inizio di un percorso che potrebbe portarlo a grandi successi. Il pilota, con la sua determinazione e la sua passione, ha dimostrato di essere pronto a dare il meglio di sé, non solo per sé stesso, ma anche per la sua famiglia e per i tifosi che lo seguono con interesse. “Ahora ya sí me lo creo”, ha concluso, con un sorriso e una voce piena di emozione.

Máximo Quiles, 18 anni, ha vinto la sua prima corona di campione in Moto3.

La vittoria è arrivata al Gran Premio di Indonesia di MotoGP, a Mandalika.

Quiles ha espresso la sua gioia e gratitudine verso la sua famiglia.

Il pilota ha dichiarato che la vittoria è solo l’inizio del suo percorso.

La gara di MotoGP Indonesia ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori piloti del momento, tra cui Marc Márquez e Jorge Martín, ma Quiles ha dimostrato di essere un talento in grado di competere a livello mondiale. La sua vittoria è un segno di una carriera in crescita e di un futuro promettente nel mondo della motociclismo. Quiles ha anche rivelato che la sua concentrazione durante la gara è stata difficile da mantenere. “Le costava mantenere la concentrazione”, ha detto, mentre cercava di raccontare l’emozione della sua vittoria. La sua famiglia ha assistito al momento storico, condividendo la gioia del ragazzo. “A mi padre, mi madre, mi hermana, mi yaya, que ya no está, pero esté donde esté lo habrá disfrutato. A mis amigos… podría estar diciendo gente hasta Moto2”, ha concluso, con un misto di gratitudine e orgoglio.