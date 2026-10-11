Kurucs e Duarte consolidano il leadership del Baskonia

Il Baskonia ha sconfitto il Joventut per 93-73, consolidando il suo leadership nella Liga Endesa. La vittoria è arrivata grazie al contributo decisivo di Rodions Kurucs e Chris Duarte, che hanno chiuso la partita e reso più solida la posizione del team vitoriano. La squadra, guidata da coach Paolo Galbiati, ha dominato la gara, soprattutto nella seconda metà, quando ha sfruttato al meglio le opportunità create dal gioco di squadra.

Kurucs e Duarte chiudono la partita

Rodions Kurucs e Chris Duarte sono stati i protagonisti della vittoria del Baskonia. I due giocatori, con 22 crediti di valutazione, hanno reso decisiva la partita, chiudendo la gara e permettendo al team di mantenere il comando. Kurucs, in particolare, ha dato un contributo significativo, sia in attacco che in difesa, mentre Duarte ha continuato a mostrare la sua versatilità, contribuendo con punti, assist e difesa. Il Baskonia ha dominato la partita fin dall’inizio, sfruttando la sua superiorità in campo e la capacità di creare opportunità. La squadra ha sfruttato al meglio i tiri esterni, con un’efficacia che ha reso difficile per il Joventut mantenere il ritmo. La squadra ospite, però, ha avuto momenti di difficoltà, soprattutto nella gestione dei tiri liberi e nella difesa, che ha permesso al Baskonia di allontanarsi nel punteggio.

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La squadra di Joventut ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo e a reagire alle pressioni del Baskonia.

La squadra di Joventut, pur mostrando buone capacità individuali, ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo e a reagire alle pressioni del Baskonia. Il team di Vitoria ha sfruttato al meglio le opportunità create, soprattutto nella seconda metà, quando ha aumentato la sua intensità e ha messo in difficoltà i giocatori avversari. La vittoria del Baskonia è stata una prova di coesione e di capacità di adattamento, che hanno permesso al team di mantenere il suo posizionamento in classifica.

Un’azione chiara e dominante

La partita si è conclusa con un punteggio di 93-73, con il Baskonia che ha dimostrato una superiorità netta. La squadra ha sfruttato al meglio le sue qualità e ha reso difficile per il Joventut mantenere il controllo del gioco. La vittoria è stata una prova di forza e di coesione, che hanno permesso al Baskonia di consolidare il suo leadership nella Liga Endesa. La squadra di Joventut, pur avendo avuto momenti di brillio, ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo e a reagire alle pressioni del Baskonia. La vittoria del Baskonia è stata una prova di coesione e di capacità di adattamento, che hanno permesso al team di mantenere il suo posizionamento in classifica. La partita ha visto un’azione chiara e dominante del Baskonia, che ha sfruttato al meglio le sue qualità e ha reso difficile per il Joventut mantenere il controllo del gioco.

La squadra di Joventut, pur avendo avuto momenti di brillio, ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo e a reagire alle pressioni del Baskonia. La vittoria del Baskonia è stata una prova di coesione e di capacità di adattamento, che hanno permesso al team di mantenere il suo posizionamento in classifica. La partita ha visto un’azione chiara e dominante del Baskonia, che ha sfruttato al meglio le sue qualità e ha reso difficile per il Joventut mantenere il controllo del gioco.