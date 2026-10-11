Stoyanov e Piccolin passano al tabellone principale del doppio misto agli Europei. Oyebode e Monfardini eliminati

Nel primo giorno di gare degli Europei individuali di tennistavolo 2026, svoltisi a Lubiana in Slovenia, due combinazioni azzurre si sono qualificate al tabellone principale del doppio misto. Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin hanno superato le fasi di qualificazione, ottenendo un posto nel main draw, mentre John Oyebode e Gaia Monfardini sono stati eliminati in semifinale. La giornata ha visto anche risultati significativi nel singolare maschile, con Danilo Faso e Matteo Mutti che hanno aperto la fase a gironi, mentre Francesco Trevisan ha subìto una sconfitta.

Qualificazioni al doppio misto: Stoyanov e Piccolin passano

Nel doppio misto, le qualificazioni si sono svolte con un tabellone ad eliminazione diretta. Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin hanno vinto il primo turno battendo per 3-0 il groenlandese Poul Petersen e la scozzese Faye Leggett. Nella fase successiva, hanno sconfitto per 3-1 i greci Georgios Stamatouros e Malamatenia Papadimitriou, vincendo con un punteggio di 13-11, 8-11, 11-2 e 12-10. La coppia si è così assicurata un posto nel tabellone principale, dove affronterà avversari più forti.

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Oyebode e Monfardini eliminati in semifinale

John Oyebode e Gaia Monfardini, invece, hanno subìto un’eliminazione in semifinale. Ammessi direttamente al secondo turno, hanno affrontato i fratelli spagnoli Daniel e Maria Berzosa. Dopo un match intenso, i due azzurri non hanno sfruttato tre match point nel quinto game e sono stati sconfitti per 2-3 (8-11, 11-4, 6-11, 11-8, 14-16). La sconfitta ha segnato la fine della loro avventura nel doppio misto, nonostante la loro esperienza e la loro preparazione.

Nel singolare maschile, Danilo Faso e Matteo Mutti hanno aperto la fase a gironi con successo. Faso ha sconfitto Aleksi Rasanen per 3-1 (11-6, 12-10, 10-12, 11-4), mentre Mutti ha dominato Alexander Gillen per 3-0 (11-9, 11-4, 11-7). Francesco Trevisan, invece, ha subìto una sconfitta contro Kay Stumper per 0-3 (-8, -4, -8), mettendo in evidenza la difficoltà del gruppo 26. Le qualificazioni si sono sviluppate in modo intenso e competitivo, con diversi match che hanno visto scambi di vantaggi e momenti di tensione. Il doppio maschile, in particolare, ha visto Francesco Trevisan e Danilo Faso superare i lettoni Arturd Rudnikovs e Olegs Kartuzovs per 3-1 (11-9, 11-7, 9-11, 11-5), avanzando al secondo turno dove affronteranno il ceco Stepan Brhel e il croato Leon Benko.

Stoyanov e Piccolin si sono distinti nel loro percorso, dimostrando una preparazione solida e una capacità di reazione. L’Italia si prepara a dare battaglia nei prossimi giorni, con la speranza di portare a casa medaglie e confermare la sua posizione tra i migliori del continente. Il doppio misto, in particolare, rappresenta un settore in cui l’Italia ha dimostrato forza e determinazione, con Stoyanov e Piccolin che si sono distinti nel loro percorso.