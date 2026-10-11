Miriam González, avvocata britannica in politica in Spagna con Democracia 21

Miriam González, avvocata britannica sposata con Nick Clegg, ha fatto il suo ingresso nella politica spagnola con la creazione del partito Democracia 21, che si presenterà alle elezioni del 29 novembre. La nuova formazione politica, che potrebbe occupare il posto lasciato da Ciudadanos, nasce da una carriera professionale e sociale lunga e diversificata. González, nata a Olmedo (Valladolid) nel 1968, ha studiato giurisprudenza all’Università di Valladolid e ha poi specializzato in diritto comunitario a Bruxelles. Ha lavorato come consulente per istituzioni europee e il governo britannico, e ha fatto parte del prestigioso studio legale Dechert, prima di unirsi alla firma Cohen Gresse r dal 2019.

Un impegno sociale e un’esperienza professionale di spicco

La carriera di Miriam González non si limita al mondo legale. Nel 2013 ha lanciato Inspiring Girls International, un progetto che mira a promuovere l’uguaglianza di opportunità per le ragazze e a offrire loro modelli professionali femminili. Oggi, questa iniziativa opera in decine di Paesi. Inoltre, nel 2023 ha fondato España Mejor, una piattaforma che raccoglie proposte civili per migliorare le politiche pubbliche e il funzionamento delle istituzioni. Queste esperienze sociali e culturali hanno contribuito a formare una figura politica che si propone di rinnovare l’approccio al potere e alla governance in Spagna.

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Con il partito Democracia 21, Miriam González si impegna in una battaglia per la regenerazione istituzionale, la lotta contro il clientelismo e la modernizzazione dello Stato. Il partito, presentato ufficialmente il 10 ottobre, mira a offrire un’alternativa politica in grado di rispondere alle sfide contemporanee. La sua partecipazione alle elezioni del 29 novembre segna un passo importante nella sua carriera, che si è sviluppata in modo parallelo tra il mondo legale e il sociale.

Un matrimonio che ha segnato la sua vita

La vita privata di Miriam González è strettamente legata al suo marito, Nick Clegg, ex primo ministro del Regno Unito. I due si sono sposati nel 2000 e hanno tre figli. Clegg ha ricoperto il ruolo di primo ministro dal 2010 al 2015, periodo in cui la sua carriera politica ha raggiunto il suo apice. La sua collaborazione con Clegg ha avuto un impatto significativo sulla sua vita personale e professionale, contribuendo a consolidare la sua posizione nel mondo politico internazionale.

La sua partecipazione alle elezioni del 29 novembre rappresenta un passo decisivo nella sua carriera politica. Con la creazione di Democracia 21, Miriam González si impegna in un progetto che mira a rinnovare il sistema politico spagnolo, promuovendo valori come la trasparenza, l’efficienza e la partecipazione democratica. La sua esperienza in ambito legale e sociale le ha fornito le competenze necessarie per affrontare le sfide del presente. La sua carriera è stata segnata da iniziative sociali e da un impegno costante per l’uguaglianza di genere. Da Inspiring Girls International a España Mejor, Miriam González ha dimostrato una forte attenzione alle questioni di genere e alla promozione delle opportunità per le donne. Queste esperienze hanno contribuito a formare una figura politica che si propone di portare innovazione e cambiamento in Spagna.