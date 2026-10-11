Tomoyuki Matsushita batte il record mondiale nei 400 misti in vasca corta

Tomoyuki Matsushita, 21 anni, ha stabilito un nuovo record del mondo nei 400 misti in vasca corta, con un tempo di 3’54”33, migliorando di 48 centesimi il precedente primato di Daiya Seto, stabilito nel dicembre 2019. Il risultato, ottenuto durante i Campionati giapponesi, conferma la crescita del nuotatore nipponico, già protagonista a settembre del nuovo record asiatico in vasca lunga. Matsushita ha dimostrato una capacità straordinaria di adattarsi a diversi contesti, dimostrando una versatilità rara nel nuoto.

Una prestazione equilibrata e di alta qualità

Il record di Matsushita è stato costruito attraverso una gara ben bilanciata, con un’efficace distribuzione delle energie. I passaggi raccontano una progressione precisa: 53”62 nei primi 100 metri a delfino, 59”84 a dorso per un intermedio di 1’53”46, quindi 1’05”21 a rana, con il transito ai 300 metri in 2’58”67. L’ultimo cento a stile libero, chiuso in 55”66, ha completato l’opera. Il giovane atleta ha trovato la spinta decisiva nello stile libero, un’abilità che lo ha distinto dal precedente primatista, che aveva costruito il tempo su una frazione a rana.

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Un salto di qualità in poco tempo

Il miglioramento di 48 centesimi rappresenta un risultato significativo, soprattutto considerando che il record precedente era rimasto invariato da dieci anni. Il record in vasca corta arriva a poche settimane da un’altra prestazione eccezionale: a Osaka, il nuotatore ha stabilito un nuovo record asiatico nei 400 misti in vasca lunga, in 4’05”83, migliorando di 22 centesimi il precedente primato. La sua capacità di esprimersi ai massimi livelli sia in vasca lunga che in vasca corta è un segno di una maturità tecnica e psicologica notevole per la sua età.

Ora l’attenzione si sposta sui Mondiali di Pechino, in programma dal 1° al 6 dicembre, dove Matsushita arriverà da primatista mondiale. Il suo record lo colloca al centro della scena internazionale, con il fenomeno francese Leon Marchand che dovrà rispondere alla sua prestazione. La carriera di Matsushita, iniziata con un record asiatico e culminata con un record mondiale, rappresenta un esempio di crescita costante e di adattamento a contesti diversi. Il nuotatore giapponese ha dimostrato una versatilità e una determinazione che lo pongono tra i migliori del panorama internazionale. Il suo successo è il frutto di un lavoro costante e di una capacità di innovare le sue tecniche, un’abilità che lo ha portato a superare un record che aveva resistito per anni. La sua prestazione è un ulteriore segno di una carriera in ascesa, con un futuro promettente nel nuoto internazionale.